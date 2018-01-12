協助發展遲緩兒 竹市府續推幼童篩檢鑑定

新竹市政府推動特殊教育，於公私立幼兒園進行全面篩檢鑑定，若發現有疑似發展遲緩的幼童，可立刻提供輔導、轉介等相關協助，掌握遲緩治療黃金期，協助慢飛兒順利起飛。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年1月12日

（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）為把握發展遲緩幼童治療黃金期，新竹市政府推動特殊教育，已於公私立幼兒園進行全面篩檢鑑定，若發現有疑似發展遲緩的幼童，將立刻提供輔導、轉介等相關協助。



新竹市長林智堅今天表示，為掌握發展遲緩幼童治療黃金期，並及時給予必要資源，每年提供2至6歲階段的發展檢核表，由公私立幼兒園進行全面發展篩檢，轉介可能個案，為特教兒童提供適當照顧。



市府教育處長李芳齡指出，竹市於民國106年約有1萬1000名幼兒接受篩檢服務，若發現有疑似個案，會依需求轉介至兒童發展聯合評估中心，進一步確認幼兒發展情形，透過全面發展篩檢與早期治療，陪伴、鼓勵特教兒童順利發展。



李芳齡舉例，就讀載熙國小附設幼兒園的強強（化名），入學後被發現無法將注意力放在課堂上，也不曾和同學們互動，只專注在自己的興趣「抓昆蟲」，經學校篩檢、轉介後，確認強強為發展遲緩兒童。



李芳齡說，為陪伴、鼓勵強強學習，導師以獎勵方法鼓勵強強學習，為強強設計專屬挑戰卡，只要完成各項目標，就給予鼓勵，還答應他一起到戶外抓昆蟲，讓強強逐漸加入班級活動。



李芳齡指出，發展遲緩的原因很多，研究數據顯示，每100位學齡前兒童，有6至8位可能是發展遲緩兒，透過醫療及教育介入，越早治療，越能讓發展遲緩兒童降低未來形成障礙的可能性，或減輕未來障礙程度。1070112