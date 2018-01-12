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培養原鄉親子閱讀 巡迴書袋宜蘭起跑

發稿時間：2018/01/12 16:16

最新更新：2018/01/12 18:36

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宜蘭縣政府為推廣原鄉父母陪伴孩子閱讀增進親子情感，與台北北區扶輪社等單位合作舉辦「閱讀悅讀」親子共讀巡迴書袋活動，12日舉行捐贈儀式，大小朋友與會開心合影。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真　107年1月12日宜蘭縣政府為推廣原鄉父母陪伴孩子閱讀增進親子情感，與台北北區扶輪社等單位合作舉辦「閱讀悅讀」親子共讀巡迴書袋活動，12日舉行捐贈儀式，大小朋友與會開心合影。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真　107年1月12日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣12日電）宜蘭縣府為推廣原鄉父母陪伴孩子閱讀增進親子情感，特地與台北北區扶輪社等單位合作，舉辦「閱讀悅讀」巡迴閱讀書袋活動，盼藉此培養孩子從小養成閱讀習慣。

巡迴閱讀書袋活動今天上午在大同國小舉行，教育處表示，在台北北區扶輪社贊助下，由花栗鼠繪本館挑選近1000本繪本，委請台灣展臂閱讀協會執行計畫，邀請大同鄉立幼兒園暨樂水分班、四季分班、松羅分班及寒溪、大同、南山、四季(含英士分班)4個國小附幼的親師生共同參與。

教育處指出，巡迴書袋每袋約有6本到8本繪本，孩子帶回家1個月後再回來交換，這次活動共有153個家庭參與，預計實施1年後再視情況研議調整。

台灣展臂閱讀協會也將成立原鄉閱讀推動志工隊，邀請家長加入共讀群組，分享與寶貝共讀時的點滴，並設計閱讀護照引導家長和寶貝共同閱讀完成指定任務獲得積分，累積一定分數就可換取獎品，增加活動趣味。

台北北區扶輪社12日前往南澳鄉碧候國小，贊助兒童樂團新台幣20萬元，由台北北區扶輪社社長陳文佐（前左）代表捐贈，碧候國小校長周菊芬（前右）代表接受。（台北北區扶輪社提供）中央社 107年1月12日台北北區扶輪社12日前往南澳鄉碧候國小，贊助兒童樂團新台幣20萬元，由台北北區扶輪社社長陳文佐（前左）代表捐贈，碧候國小校長周菊芬（前右）代表接受。（台北北區扶輪社提供）中央社 107年1月12日

此外，台北北區扶輪社下午也前往南澳鄉碧候國小，贊助兒童樂團新台幣20萬元。碧候國小校長周菊芬表示，學校約有95％原民生，兒童樂團則成立於民國101年，平均約有30名3年級到6年級孩子，原鄉孩子在音樂上擁有非常好的天賦，但需要經費長期培養。

她說，學校去年申請補助時遇到困難，在台北北區扶輪社的贊助下，校方才有經費能外聘師資，讓兒童樂團能持續運作。1070112

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