助街友度過寒冬 南投安置19人

為加強關懷弱勢民眾，南投縣政府目前安置19名街友，縣長林明溱（右）12日前往關懷17名接受緊急安置的弱勢街友，贈送熱食、禦寒衣物、鞋襪等物資，並親手為他們穿新衣服及鞋子。中央社記者蕭博陽南投縣攝 107年1月12日

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）為讓街友免於受凍，南投縣政府目前安置19名街友，縣長林明溱今天前往關懷其中17人，致贈保暖衣物、食物券等物資，並呼籲家屬接回遊蕩街頭的親人，以免他們受凍。



寒流籠罩，全台急凍。林明溱下午與縣政府社會及勞動處代理處長陸正威等人，前往青松護理之家草屯院區關懷17名接受緊急安置的弱勢街友，除贈送熱食、禦寒衣物、鞋襪、睡袋等物資，並親手為街友穿衣服及鞋子，也參與機構慶生會與院民享用生日蛋糕。



林明溱說，為加強關懷弱勢民眾，縣政府自去年12月起，啟動街友走動式服務模式及低溫關懷措施，由社工走訪草屯、埔里地區關懷露宿街頭的民眾，並致贈食物券、禦寒衣物等物資，助街友避寒、免於飢餓。



林明溱表示，近日天氣寒冷，社工晚間外出訪視，若發現無家可歸的街友，會先行安置在護理之家等機構，暫時協助街友度過寒夜，特別感謝機構人員辛勞及照顧，另外，呼籲家屬儘快接回遊蕩街頭的親人，讓他們免於在寒風中挨餓受凍。1070112