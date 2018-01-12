離島醫護不足 停甄18年首見護理系公費生

（中央社澎湖縣12日電）衛生福利部107學年度離島醫事人員養成計畫公費生甄試入學，澎湖今年共有12個名額，除了醫學系有6位外，今年也首次有3名護理學系，未來投入離島醫療與長照所需不足的人力。



澎湖縣衛生局長陳淑娟表示，澎湖仁醫侯武忠自行開船巡迴離島看診，去年底不病魔去世後，離島醫療問題引起重視，澎湖在今年離島醫事人員養成計畫，除了提報有12名公費生名額，其中醫學系有6名、牙醫、藥學與臨床心理學系各1名外，今年還增加了護理學系有3名公費名額。



陳淑娟表示，澎湖離島醫護人力不足，除了醫事人員外，自88學年度停辦甄選有18年的護理系公費生，今年向衛福部爭取每年20個公費護理學系名額，今年先行核定3個名額，培育在地護理專才，未來將逐年納入補足，學成後投入離島衛生所、室服務。



今年核定的離島醫事人員養成計畫12名公費生中，醫學系包括高醫、中國醫藥、輔仁、馬偕、成大和台大各1名；高醫藥學、中山牙醫、輔仁臨床心理學系各1名，至於護理學系則分別在高醫、馬偕和成大各1名，這項甄試入學由高雄醫學大學辦理，2月23日起至3月5日止受理報名，有意報考必須至少連續在澎湖設籍和中等學校以下教育，分別滿6年以上始可報名。



另外有「偏鄉護理精英計畫」，目前培育有108位，未來學成後，可開放山地與離島地區醫院來申請，以充實離島地區醫院的護理人力。1070112