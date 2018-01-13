高市府開辦包租代管 房租保證收3年

（中央社記者王淑芬高雄13日電）想當包租公，卻有空屋租不出去的困擾？高雄市政府開辦包租代管計畫，委託兩物業公司承辦，只要房東向業者登記委託出租，其餘看屋或收租都由業者負責，還享保證收租3年。



這項計畫今年公告施行以來，獲得迴響，高市府都市發展局長李怡德今天告訴中央社記者，已有近50個委託個案，包括房東和房客都尋求媒介，房東希望快速出租、房客希望趕快入住。



都發局包租代管計畫，委託兆基顧問公司及永勝租屋公司，只要房東向業者登記委辦出租，就可以享有每戶每年最多新台幣1萬元的修繕補助，尤其還能讓房東享有保證收租3年。



配合政府社會住宅政策，高雄市首批徵求800戶房東，以「包租」 或「代管」方式媒合，房東可以省去修繕房屋、刊登租屋廣告、委託仲介或帶客看房等大小事，最重要的是能避免房客欠租的風險。



李怡德指出，專業物業公司可以代勞所有的租賃事宜，房東還能享有房屋稅、綜合所得稅減免優惠、房屋修繕補助。



設籍高雄市或在高雄就學、就業者都能申請租屋，租金享有市場價格5到9折優惠，弱勢者還有機會獲最高每月6000元租金補助，有助於減輕租屋者的負擔。



高雄市房仲業者估計高雄市約有空屋約萬戶，都發局希望這項包租計畫可增加空屋使用率，並照顧有租屋需求者。1070113