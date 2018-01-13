三兄弟事業打拚有成 建廟還願

陳朝海、陳進發、陳忠順三兄弟事業打拚有成，允諾建廟還願，在花蓮市郊、沙婆礑山腳下打造宮廟，盼傳承善良風俗，善盡社會教化功能。中央社記者李先鳳攝 107年1月13日

（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）花蓮市郊、沙婆礑山腳下占地約4000坪的宮廟落成，今天舉行入火安座儀式；建廟緣由出自於陳朝海兄弟事業打拚有成，允諾還願，歷經10多年，一磚一瓦拔地而起。



陳朝海、陳進發、陳忠順三兄弟老家在雲林，年輕時為拓展事業旅居台北，但因時運未濟屢遭困境。



年近七旬的陳朝海回憶，40年前有一天回到家，看見妻子在家中貼符咒祈求他事業順遂，他認為生意做不好和宗教信仰有何干係，找到施符的宮廟，與主持相談後讓他釋懷轉念，隔年他還接任宮廟主委。當時三兄弟向神明許願「有朝一日若能購置新屋即建廟」。



陳朝海說，30年前表弟王廷棟來到花蓮從事石材業，他和弟弟們也陸續加入石材業行列，多年來生意愈做愈好，石材事業蒸蒸日上，在花蓮市、新北市新莊都購屋置產，因此三兄弟決定在花蓮市建廟還願。



王廷棟捐建廟用地，三兄弟耗資近新台幣3億元，歷經10多年的設計琢磨，一座打造得金碧輝煌的宮廟終於完成，供奉主神為當時結緣的母娘。



擔任總幹事的陳忠順說，未來將組織法人團體，傳承善良風俗，救助弱勢學童就學，善盡社會教化功能。1070113