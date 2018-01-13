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關鍵字： 康龍劉世芳寒流勞基法
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高雄深塭養殖虱目魚 伏底取暖防寒害

發稿時間：2018/01/13 11:26

最新更新：2018/01/13 13:22

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高雄市彌陀區養殖大量虱目魚，養殖業者為防寒害，架設遮風棚架擋風，為漁池保溫。中央社記者王淑芬攝　107年1月13日高雄市彌陀區養殖大量虱目魚，養殖業者為防寒害，架設遮風棚架擋風，為漁池保溫。中央社記者王淑芬攝　107年1月13日

（中央社記者王淑芬高雄13日電）高雄市彌陀、永安一帶養殖大量的虱目魚、石斑魚，彌陀區漁會總幹事林子清今天表示，高雄深塭養殖，魚群伏底取暖，尤其這波寒流，白天有充足的陽光，伏底的魚群不致於受凍。

寒流發威，台南七股區養殖魚塭傳出寒害。林子清說，七股一帶屬淺坪式的養殖方式，虱目魚因為漁塭深度淺，抵擋不了10度以下的低溫，養殖業者損失慘重。

高雄市彌陀、永安區也大量養殖虱目魚和石斑魚，業者一樣擔心低溫寒害，所幸高雄地區因為水文較佳，漁塭深度開挖到4至5公尺，林子清說，有助於魚群伏底保溫，加上遮風棚架擋風，可以降低養殖業的寒害。

林子清不放心連日低溫對漁塭造成的影響，今天一早巡視區內漁塭，他說，區內漁塭忙著打水增加池內氧氣，顯示漁塭狀況正常。

他說，前年霸王級寒流，高雄市養殖業損失慘重，是因為當時接連下雨，白天沒有日照，水溫持續下探，終致伏底的魚群也不敵寒害。

接連兩天，高雄市入夜溫度也都在10度左右，林子清說，幸運的是白天日照充足，水溫回升。彌陀區養殖面積逾500公頃，每年虱目魚和石斑魚產量逾1000萬台斤，年產值超過新台幣18億元。1070113

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