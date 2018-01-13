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遠航新機 高雄馬公首航更便捷

發稿時間：2018/01/13 13:56

最新更新：2018/01/13 14:39

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遠東航空ATR-600型客機，13日上午由高雄首航飛抵馬公，未來機隊與航班都將增加，提供旅客更舒適便捷的服務。中央社 107年1月13日遠東航空ATR-600型客機，13日上午由高雄首航飛抵馬公，未來機隊與航班都將增加，提供旅客更舒適便捷的服務。中央社 107年1月13日

（中央社澎湖縣13日電）遠東航空引進的ATR-600型客機，今天首航高雄－馬公航線，未來機隊與航班都將增加，提供旅客舒適便捷的服務。

遠東航空ATR-600型客機，今天上午由高雄首航飛抵馬公，在馬公機場航站，由澎湖縣長陳光復、副議長陳雙全、遠航副總盧紀融、觀光局澎湖國家風景區管理處長方正光與馬公市長葉竹林等人共同啟動首航按鈕，象徵首航成功，澎湖地區的各同業、旅行與講美少棒隊等都到場同慶。

澎湖縣長陳光復表示，感謝遠航先後引進新機隊投入台澎離島空中交通，增加航班，在旺季與淡季解決一票難求的情況，讓澎湖冬天不打烊，期盼今年的觀光人數可成長到125萬人次目標。

遠航副總盧紀融表示，遠航去年下半年引進2架ATR-600型客機，其中1架編號B28068在去年11月16日首航台中、馬公、金門航線外，另一架編號B28066今天也首航高雄－馬公航線，未來高馬航線每天至少增加3個航班，加上原有的3個航班，高馬航線每天往返可達12架次，在機隊與航班成長一倍，提供旅客舒適便捷與更密集的服務。

盧紀融並指出，遠航今年預計再引進2架ATR-600型客機，明年則引進A320和A321客機，建立9至11架的機隊規模，飛行國內與國際航線。1070113

遠東航空ATR-600型客機，13日上午由高雄首航飛抵馬公，澎湖縣長陳光復（中）、副議長陳雙全（右2）、遠航副總盧紀融（左2）、觀光局澎湖國家風景區管理處長方正光（右）與馬公市長葉竹林（左）在馬公機場航站共同啟動首航按鈕，象徵首航成功。中央社 107年1月13日遠東航空ATR-600型客機，13日上午由高雄首航飛抵馬公，澎湖縣長陳光復（中）、副議長陳雙全（右2）、遠航副總盧紀融（左2）、觀光局澎湖國家風景區管理處長方正光（右）與馬公市長葉竹林（左）在馬公機場航站共同啟動首航按鈕，象徵首航成功。中央社 107年1月13日
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