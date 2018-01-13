柯文哲：近期思考促轉條例通過目的

台北市長柯文哲（中）13日在百齡橄欖球場出席107年台北市第一屆市長盃橄欖球聯賽，為比賽開球。中央社記者徐肇昌攝 107年1月13日

（中央社記者梁珮綺台北13日電）台北市長柯文哲認同故總統蔣經國為台灣民主所做的努力，他今天說，最近也在思考促轉條例通過目的，應是要解決目前問題與防止未來再發生錯誤，而非讓現存問題更嚴重。



作家吳建國「破局：揭秘！蔣經國晚年權力佈局改變的內幕」新書發表會昨天下午舉行，柯文哲昨沒有公開行程，現身新書發表會，並認同蔣經國對台灣民主的努力。



民進黨籍立委段宜康則在臉書上質疑柯文哲的「蔣經國推崇術」，認為柯文哲此番言論是湊熱鬧，如果是真心相信自己說的這席話，讓人看不起；若是為了選票講違心之論，更令人齒冷。



柯文哲今天上午出席107年台北市第一屆市長盃橄欖球聯賽，會後受訪時說，台灣是多元社會，有優點也有缺點，應要給予公平評價，他最近也思考促進轉型正義條例三讀通過的目的。



他說，促轉條例通過目的應是要解決目前問題，以及防止未來再發生錯誤，促使未來加深合作，「很多東西不需要讓現存問題更加嚴重，在未來增加彼此怨恨，這樣就不對。」



對於出席新書發表會，引起各界揣測，柯文哲則說「想太多」，強調作者是朋友，去幫個忙，也希望社會更合作、更和諧。1070113