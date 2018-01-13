緩解垃圾量 花蓮強制民眾用半透明垃圾袋

花蓮縣政府自106年7月起，推行強制民眾使用半透明垃圾袋政策，執行後垃圾清運量確有減少、回收量也提升，盼配合107年起施行的全台擴大限塑政策，能有效緩解垃圾問題。中央社記者李先鳳攝 107年1月13日

好山好水也有垃圾問題系列3（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）便於稽查垃圾分類，花蓮縣去年7月1日起強制使用半透明垃圾袋，執行至今垃圾清運量減少約20%，資源回收量增加近15%，盼配合明年擴大限塑政策，緩解日益增加的垃圾處理問題。



花蓮縣環保局長饒忠指出，推行強制使用半透明垃圾袋理由，是依據行政院環境保護署針對花蓮縣內掩埋場垃圾分析結果，其中有1/5是可回收的塑膠類物品，經由妥善分類回收處理後，均能夠降低回收物品流入環境之中，減少對環境的危害。



另外，花蓮縣2016年推動各級公務機關使用透明垃圾袋，資源回收量較前一年同期（5-12月）增加4345多公噸，約提升14.02%；全縣垃圾清運量較前一年同期減少1599多公噸，約減量4.23%，垃圾減量與提升資源回收都有明顯成效。



花蓮縣已推行垃圾不落地政策，民眾只能在清潔車抵達社區時，才能把家庭垃圾拿出來丟棄。縣政府要求民眾必須做好垃圾分類，對於沒有做好分類的民眾，清潔隊員可以拒收，而使用半透明垃圾袋的強制規定，可以幫助清潔隊員檢視民眾是否落實分類的要求。





花蓮縣自106年7月起強制全縣使用半透明垃圾袋，讓垃圾清運量確實減少，資源回收量也有所增加。圖為清潔隊員處理垃圾分類情形。中央社記者李先鳳攝 107年1月13日

花蓮縣垃圾處理方式有7成的垃圾是轉運到宜蘭縣利澤焚化處理，需付出高額的運輸與垃圾處理費用。為落實垃圾減量與分類工作，環保局推動家戶垃圾使用半透明垃圾袋政策。



饒忠說，自去年7月起實施至今資源回收量增加近15%，垃圾清運量降低約20%。以花蓮縣30多萬居民，等於每人每月減少約1.4公斤的垃圾進入焚化爐，同時增加了2公斤的資源回收物。



饒忠表示，推行半透明垃圾袋、袋袋愛分享紙袋回收再利用、村里設置資源回收站，供鄰近居民便利回收及資源回收大軍協助維護環境等相關資源回收政策，期許民眾持續配合，不僅維護自身環境衛生，也進一步打造花蓮縣成為宜居城市的目標。1070113



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