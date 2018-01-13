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水泥窯代焚垃圾計畫 花蓮縣府盼早日上路

發稿時間：2018/01/13 17:14

最新更新：2018/01/13 18:09

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據花蓮縣環保局統計，花蓮縣境內垃圾產生量平均一年約5萬公噸，目前多送往宜蘭利澤焚化廠焚燒；縣內多個鄉鎮雖有區域性掩埋場處理，近年也陸續飽和。中央社記者李先鳳攝　107年1月13日據花蓮縣環保局統計，花蓮縣境內垃圾產生量平均一年約5萬公噸，目前多送往宜蘭利澤焚化廠焚燒；縣內多個鄉鎮雖有區域性掩埋場處理，近年也陸續飽和。中央社記者李先鳳攝　107年1月13日

好山好水也有垃圾問題系列2（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）花蓮縣為全台四處境內無焚化爐的縣市，垃圾運往宜蘭處理要1.2億元。現在台泥有意代為處理，就待環評審查、呈報通過等程序，縣府方面盼兩年內上路。

花蓮縣環保局統計，花蓮縣境內垃圾產生量平均一年約5萬多公噸送往宜蘭利澤焚化廠焚燒，運輸與垃圾處理費約新台幣1.2億元。花蓮市、吉安鄉及瑞穗鄉掩埋場已封場；光復鄉、萬榮鄉、豐濱鄉及鳳林鎮垃圾由區域性垃圾衛生掩埋場處理；富里鄉及玉里鎮的掩埋場也陸續飽和。

除了每年需付運輸與垃圾處理費約1.2億元；若夏季碰上颱風來襲蘇花公路中斷、焚化廠歲修等狀況，垃圾就無處去。花蓮縣政府積極尋找可焚燒垃圾管道，位於秀林、新城鄉的台泥、亞泥公司表態願意協助焚燒，台泥也在去年提出「台泥窯代焚垃圾計畫」。

台泥公司資深副總黃健強受訪表示，利用水泥窯燒垃圾，在中國大陸貴州已有協同當地政府處置生活垃圾的實績，已運轉兩年，技術相當成熟；目前和花蓮縣政府洽談、處先期作業階段，著手準備進行環評、環差審查。

黃健強說，水泥窯溫度皆高於攝氏1000度，屬密閉式操作，不會產生戴奧辛等有毒氣體；垃圾焚燒後所產生的底渣，可做為水泥原料循環再使用，只要政府同意，台泥樂意協助垃圾無處焚化的困境。

亞泥花蓮廠正評估設置盤式反應爐及處理廢棄物種類、數量等相關計畫，初步規畫處理一般廢棄物或事業廢棄物，在水泥窯燃燒後作為替代原料，可望解決花蓮縣所有廢棄物及家用垃圾問題。

花蓮縣環保局長饒忠指出，縣府、環保署和台泥研究以垃圾取代生煤，作為水泥窯燃料，「台泥窯代焚垃圾計畫」仍有細節需修正，待環評審查、呈報通過等程序，盼兩年內上路。1070113

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