志工彩繪社區 貢寮盼背包客打工換宿

（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市偏鄉人力少、空間多，貢寮區公所計畫結合民間力量協力推動國際背包客打工換宿方案。今天先彩繪社區暖身，區長陳文俊希望國際背包客可了解台灣本島最東邊偏鄉的美麗。



貢寮區是新北市、也是台灣本島最東端的行政區，區內的三貂角是台灣本島最東端，東臨太平洋。轄內貢寮人口稀少、開發度低，年輕人口外流。



貢寮區長陳文俊今天下午接受中央社訪問表示，偏鄉人力少，青年多在外地念書或工作，因為交通因素資源也相對匱乏。實際上，銀髮族長輩與弱勢族群也需人力照顧。尤其，貢寮年長者比例高，身心起居需要人陪伴。



陳文俊說，公所計畫結合民間力量，一起協力號召國際志工到貢寮服務，參與社區服務、當假期農夫、照顧弱勢、關懷陪伴老人，並且以換宿的方式，讓背包客不但可以體驗貢寮的山海美景，更實際參與社區的生活與服務。



他表示，這樣的人力開發是一種發想，將持續規劃除了國際背包客，也歡迎台灣有志青年。為活化社區，今天與志工及新北市社區工作者協會，在社區彩繪老街巷道與橋梁欄杆，為活動暖身。



陳文俊說，讓斑駁的牆面煥然一新，包括老街巷道、民宅與停車外牆，畫了十二星座圖騰與花草線條，讓社區更有朝氣。



新北市社區工作者協會理事長黃寧秋說，希望將來國際志工可以協助長輩翻土種菜，中午自己炊食或與爺奶共餐，或依興趣與專長參與貢寮特色手工藝課程，協助社區觀光營造。以不同方式重新認識台灣旅遊秘境。1070113