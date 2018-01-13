寒冬中餐廳吃牛排 街友好感謝

（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）新竹市一名60歲李姓民眾流落街頭，身體每況愈下，經市府社會處安排，提供住所安心養病，幾天前還請他和其他街友一起到牛排館用餐，讓他們在寒冬中飽餐一頓。



新竹市政府社會處長陳雪慧今天受訪表示，入冬以來，遇到好幾波寒流，社會處針對街友提供熱飲、熱食及發送鞋襪、圍巾等保暖物資，服務達549人次，另提供臨時夜宿服務229人次。



陳雪慧說，市府目前列冊輔導的街友近百名，街友關懷除定期與相關單位聯合巡訪及每週3次夜訪，更在低溫、高溫及颱風時，啟動關懷輔導機制，必要時也進行強制安置服務。



陳雪慧分享李姓街友的案例說，李男因兒子入監服刑，獨自一人在外生活，身體每況愈下，經市府社會處安排，提供住所，讓他能安心養病，幾天前還請他與其他街友一起到牛排館用餐，讓街友們在寒冷的天氣飽餐一頓。



陳雪慧也說，66歲的曾姓街友告訴她，每天過著有一餐、沒一餐的生活，很感謝市府讓他們有再一次到餐廳用餐的機會，享用熱騰騰的牛排等美食，直呼「吃在嘴裡、暖在心裡。」



陳雪慧指出，除了社會處員工、慈善團體的關懷外，不少店家或市民也在寒冬中送溫暖，包括民眾贈送睡袋、餐飲店提供便當、飲料店提供熱飲等，也有民眾捐款，讓社會處幫忙購買禦寒物資，為城市注入一股暖流。



她呼籲，多數街友有心血管疾病等慢性病，溫度驟然下降時容易引發中風、心臟病發作，社工們在訪視時，都會請街友們加強保暖，勿以飲酒方式避寒，否則恐造成身體失溫、危及生命，也不要生火取暖，影響公共安全。1070113