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最年輕縣議員薛呈懿 宣布參選羅東鎮長

發稿時間：2018/01/13 22:05

最新更新：2018/01/13 22:05

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（中央社記者王朝鈺宜蘭縣13日電）全台最年輕的宜蘭縣議員薛呈懿透過YouTube上傳影片「前進羅東-薛呈懿給冬山的一封信」中，宣布將參選下屆羅東鎮長。薛呈懿將以無黨籍身分參選。

25歲就當選宜蘭縣議員的薛呈懿，是當時全國最年輕的縣議員。她在YouTube上表示，住在冬山鄉群英村，一路就讀成功國小、東光國中、羅東高中，生命中前20年的青春歲月，記憶中的美好富足都在羅東成長、茁壯。

她表示，還記得羅東是個美麗的小城，雖然是全台灣面積最小的鎮，但因為有熱鬧的商城，生活豐富有趣，即時她曾離鄉背井到外縣市求學、工作，心心念念的終究是宜蘭。

薛呈懿說，擔任議員3年多，深刻感到溪南地區發展日漸式微，雪隧開通10年後的羅東令人擔憂，趨於空洞的發展、經濟不景氣、長者照顧不足、生活品質變差，青年返鄉苛刻困難。

她表示，自己今年就要30歲，10年間變得好多，世界跑得太快，宜蘭沒有那麼多的10年，連4年都不能浪費，為了冬山的發展，必須經營整個溪南的未來，而羅東的未來，往往牽動整個溪南的發展，「我們需要專業和創新，才能堅持做對的事，堅守宜蘭價值。」

現任羅東鎮長林姿妙是國民黨籍，兩任屆滿，有意參選宜蘭縣長。下屆羅東鎮長選舉，國民黨包括縣議員吳秋齡、陳鴻禧，都完成黨內提名登記，將以民調決定誰出馬；民進黨內則有前縣議員謝志得參加黨內初選登記。薛呈懿則是以無黨籍身分參選。1070113

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