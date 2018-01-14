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養殖漁業寒害受創 雲嘉籲中央啟動救助

發稿時間：2018/01/14 12:05

最新更新：2018/01/14 13:12

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雲林、嘉義魚塭文蛤混養池的虱目魚不敵寒流肆虐死亡，雲林縣政府14日呼籲中央啟動漁業寒害災損救助機制。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真　107年1月14日雲林、嘉義魚塭文蛤混養池的虱目魚不敵寒流肆虐死亡，雲林縣政府14日呼籲中央啟動漁業寒害災損救助機制。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真　107年1月14日

（中央社記者葉子綱雲林縣14日電）雲林縣政府今天表示，連日寒流侵襲，雲林縣養殖漁業受創，初估損失金額超過新台幣1000萬元，呼籲中央啟動漁業寒害災損救助機制，另外，嘉義縣已著手查報，彙整資料待救助。

雲林縣政府農業處長林慧如告訴中央社記者，連日來寒流侵襲，重創雲林養殖漁業，初估災損面積600多公頃，損失金額逾千萬元。

她指出，受損的水產物以文蛤混養的虱目魚凍死為主，死亡率達2成至3成，以麥寮、台西、四湖、口湖等沿海地區災損較嚴重。

她表示，養殖池水較淺的文蛤混養虱目魚，抗寒性較弱，水溫若低於攝氏15度，就要抽地下水提高水溫，或是提早捕撈，寒流來襲之前已先通報漁民防範，但虱目魚仍不敵寒流肆虐而死亡。

林慧如表示，已向農委會漁業署通報雲林漁業災損情形，並呼籲啟動漁業寒害災損救助機制，幫助漁民度過難關，且請漁民持續通報鄉鎮市公所有關受損情況，以做為後續辦理救助的依據。

另外，嘉義縣政府農業處統計，嘉義布袋地區淺池魚塭受害面積約40公頃，計有4萬尾虱目魚凍傷或死亡，已啟動農業天然災害查報工作及勘災，正彙整資料，以待後續將依照規定向中央提報救助。1070114

連日低溫，雲林、嘉義魚塭文蛤混養池的虱目魚不敵寒流肆虐死亡，紛紛浮出水面，雲林縣政府14日呼籲中央啟動漁業寒害災損救助機制。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 107年1月14日連日低溫，雲林、嘉義魚塭文蛤混養池的虱目魚不敵寒流肆虐死亡，紛紛浮出水面，雲林縣政府14日呼籲中央啟動漁業寒害災損救助機制。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 107年1月14日
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