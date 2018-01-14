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中市圖書車趴趴走 借書量成長逾4倍

發稿時間：2018/01/14 12:09

最新更新：2018/01/14 12:09

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（中央社記者蘇木春台中14日電）台中市政府文化局推出「行動圖書車」，到各社區提供多項閱讀服務，去年社區服務場次比前年增加一倍以上，借書量也成長逾4倍，讓愛書人大感貼心，文化局今年將持續推廣。

台中市政府今天發布新聞稿指出，台中市立圖書館目前有6部行動圖書車，分屬大墩、葫蘆墩、新社、石岡、大里、外埔等分館，提供借閱、辦理圖書借閱證、跨館借還書及預約取書等服務。

台中市文化局表示，行動圖書車每月至全市98所國中小學與幼兒園駐點，民國106年新增至石岡龍興社區、沙鹿區清泉里、公明里、清水區海風里、國軍台中總醫院等社區服務據點，也與便利商店合作推動社區閱讀，舉辦閱讀推廣活動，方便在地居民就近參與。

根據台中市立圖書館統計，台中6部行動圖書車在106年共行駛3萬9296公里、提供2053場次服務，其中社區場次共58場，較105年增加1倍以上；借書冊數106年社區借書冊數達1萬9547冊，與105年3605冊相較，成長4.42倍。

市立圖書館指出，對需要照顧家庭的居民及偏遠地區學校來說，行動圖書車提供便捷溫馨的閱讀服務。去年行動圖書車最遠服務過和平區梨山國民中小學與平等國小，單趟上山就將近100公里。

若遇大雨封閉中橫，則須繞道中橫宜蘭支線經雪隧回台中，車程近8小時，雖然路途遙遠，但能讓有需要的民眾和孩子享受閱讀之樂，相當值得。1070114

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