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舒跑哥征戰金門馬拉松 再為家扶兒跑

發稿時間：2018/01/14 12:42

最新更新：2018/01/14 14:36

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「舒跑哥」詹益榮（右）14日參加2018金門馬拉松，穿著招牌舒跑裝跑完全程。中央社記者黃慧敏攝　107年1月14日「舒跑哥」詹益榮（右）14日參加2018金門馬拉松，穿著招牌舒跑裝跑完全程。中央社記者黃慧敏攝　107年1月14日

（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）每逢馬拉松賽事，都會看到「舒跑哥」的身影，本名詹益榮的他也沒缺席2018金門馬拉松。今天同樣穿著招牌舒跑裝跑完全程，並捐款金門家扶中心。他說，要繼續為家扶兒征戰。

2018金門馬拉松競賽組上午在國立金門大學登場，這是舒跑哥的第86場全程馬拉松。以4小時27分完賽後，他和跑友共捐贈新台幣3萬3350元給金門家扶中心，其中1萬元是台中跑友莊坤堂捐出。

談到為家扶兒而跑的義舉，詹益榮說，早年因嚴重過敏，平均每天起床後都要用掉一盒的衛生紙擤鼻涕，苦不堪言；後來，透過跑步逐漸健身改善身體狀況。

舒跑哥從5公里開始跑。剛開始跑的時候還會吐，很不舒服；後來漸進到10公里、再跑到半馬。他說，當時心想既然半馬都跑了，就不妨再朝全程馬拉松前進吧。

於是，舒跑哥2013年在金門展開全程馬拉松初體驗。跑著跑著，跑上癮了也把健康跑回來了。但他覺得除了跑步以外，也可以做不一樣的事，於是決定做公益，每跑1公里捐出新台幣50元給各地家扶中心，每次完成42公里全馬，他就捐給當地家扶中心2100元。

為何捐贈家扶中心，還有一段淵源。原來舒跑哥的生日4月28日，正好是家扶基金會的兒保日，當天全國24個家扶中心都會一起宣導兒童保護工作。舒跑哥從2016年金門馬拉松展開捐款行動，當時是他的第36場全馬。

他說，不少跑者共襄盛舉，很多人在跑步時，看到他就問「我可以捐錢嗎？」到今年金門馬拉松，他已完成86場全馬，連同其他跑友的愛心，捐款總金額已超過150萬元，早超過他當初「百馬佰萬圓夢計畫」目標。

除了台灣地區的馬拉松，舒跑哥還曾征戰北韓平壤、英國倫敦、德國柏林以及大陸黑龍江等境外馬拉松賽事。舒跑裝重達3公斤，曾有人笑問：「你怎麼帶個垃圾桶來跑步？」上週在廈門路跑時因為大雨，跑友笑說他穿了「好特別的雨衣」；之前在俄羅斯時，小朋友好奇的圍觀說「這是海綿寶寶」。

詹益榮說，夏天路跑時，還沒起步就滿身大汗，得邊跑步邊灑水，才能保持清涼；冬天，舒跑裝就成為最保暖衣物。跑了這麼多場馬拉松，他說，去年日月潭馬拉松遇上霸王寒流，是他跑過最冷的馬拉松。

穿著舒跑裝當然跑不快，不過，詹益榮已從最早的5小時進步到4小時半左右。他也不諱言當初選擇金門初次嘗試全馬，是因為金門馬拉松的完賽時間限定7小時，比一般的6小時寬鬆。

詹益榮現為維他露食品公司營業處處長，他說，服役時每天喝舒跑喝得很開心，退役後因為想要天天都能喝到免費的舒跑，他主動到維他露求職，這一待就是20多年。

而金門不只是舒跑哥的初馬地，更因為金門空氣乾甜，又有獨特的歷史文化風情，跑起來有不同風貌。舒跑哥說：「我跑的很快樂。」對金門感情日益濃厚的他說，還要繼續跑、繼續做公益。1070114

「舒跑哥」詹益榮（左2）14日參加2018金門馬拉松，與跑友捐贈新台幣3萬3350元給金門家扶中心，由金門家扶中心主任李桂平（中）代表接受，金門縣政府教育處長李文良（右）等人也都出席。中央社記者黃慧敏攝　107年1月14日「舒跑哥」詹益榮（左2）14日參加2018金門馬拉松，與跑友捐贈新台幣3萬3350元給金門家扶中心，由金門家扶中心主任李桂平（中）代表接受，金門縣政府教育處長李文良（右）等人也都出席。中央社記者黃慧敏攝　107年1月14日
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