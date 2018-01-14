走過車禍困境 曾詩楷用繪畫展星夜寶島

走過車禍困境的曾詩楷，感受到生命歷經黑暗後總有黎明，以水彩、油畫的方式著手創作星夜寶島作品，即日起將在台中市港區藝術中心展出個人畫展。（台中市港區藝文中心提供）中央社記者蘇木春傳真 107年1月14日

（中央社記者蘇木春台中14日電）「台灣．夜」曾詩楷個人畫展即日起至2月4日在台中市港區藝術中心展出，他走過車禍困境，感受到生命歷經黑暗後總有黎明，便著手創作，以水彩、油畫的方式表現星夜寶島作品。



「台灣．夜」個人展特殊之處，是以夜景寫生為主題的展覽，曾詩楷在一大片黑夜當中，表現出各式各樣的光亮，題材遍及全台，按照不同的季節、海拔、氣候、溫度與濕度，進行水彩、油畫上的創作，共展出28幅作品。



曾詩楷今天受訪表示，他過去因車禍差點終生失去拿起畫筆的機會，展出的作品是感受到生命在歷經黑暗後，總會有黎明時分的到來。



他說，自己出身於高雄、生長在台中，作品多以這兩地居多，一開始出去夜景寫生時很害怕，躲在車上畫得很小張，後來膽子越練越大，繪畫色彩也漸漸鮮艷起來。



曾詩楷提到其中一幅作品「夜」，他以黑暗作為自我反思「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺」，在失意時更要懂得蟄伏、沉潛、自我強化、充分準備，期待下一次黎明的到來。



曾詩楷說，作為一個深愛台灣的創作者，他期待用自己的專業將台灣妝點得更加豐富而有內涵，歡迎民眾體驗用色彩表現的星夜寶島。1070114