金門馬拉松幸運選手 抱走168瓶高粱

（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）桃園市平鎮區38歲幸運男子周俊吉，今天抱走跟體重相同重量的168瓶金門高粱酒，由於他參加金門馬拉松的選手編號是888號，笑著直說，真是幸運，今年一定可以一路發。



2018金門馬拉松競賽組今天在國立金門大學登場，與其他馬拉松不同的是，主辦單位對參加11.2公里、半程及全程馬拉松競賽組的選手，祭出多項大禮；選手只要在開跑前將摸彩券投入摸彩箱，就有機會獲得與體重等重的金門高粱酒、飯店住宿券和專業跑鞋等好禮。



開跑前，金門縣副縣長吳成典抽出體重等重的金門高粱酒得主選手號碼是888號。周俊吉說，起跑前聽到司儀報告號碼牌88，他停了一秒，再聽到一個8，興奮不已，不敢相信自己這麼好運。



周俊吉以4小時14分完賽，上台坐上特製的蹺蹺板，看看能帶走多少酒。體重約57公斤的他，只見工作人員將一箱一箱高粱酒往另一端堆疊，總共堆了7箱。



金門酒廠表示，馬拉松紀念酒是53度高粱酒，每瓶300毫升，以200元計算，一箱24瓶，7箱168瓶總價3萬3600元。



看到沉甸甸的7箱金門高粱酒，周俊吉也愣住了。他說，還沒想好要如何處理這些酒。



周俊吉參加馬拉松4年多，今天是第32場，也是第一次來到金門。他說，昨天打開選手袋，一看到888號碼牌，便覺得是好兆頭，加上今天又抱走大獎，相信今年一定可以一路發。（飲酒過量，有害健康，酒後請勿開車）1070114