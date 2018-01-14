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竹市親子遊藝課程 玩藝術推廣美學

發稿時間：2018/01/14 14:55

最新更新：2018/01/14 16:47

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新竹市政府推出親子遊藝課程，首場「親親小動物」立體造型遊戲營13日登場，邀請藝術家張立曄（後排右）帶領大小朋友手作可愛動物。（新竹市文化局提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年1月14日新竹市政府推出親子遊藝課程，首場「親親小動物」立體造型遊戲營13日登場，邀請藝術家張立曄（後排右）帶領大小朋友手作可愛動物。（新竹市文化局提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年1月14日

（中央社記者魯鋼駿新竹市14日電）為推廣美學教育，新竹市政府推出親子遊藝課程，由藝術家帶領民眾一起「玩藝術」，吸引民眾帶著孩子參加，小朋友透過鋁線與彩色黏土，創作心目中的可愛動物。

新竹市政府文化局今天發布新聞稿表示，配合241藝術空間展出的「94狂：241英雄弄頭花」新春特展，規劃兩場親子遊藝課程，首場「親親小動物」立體造型遊戲營昨天登場，邀請藝術家張立曄帶領大小朋友手作可愛動物，才剛開放報名，立刻「秒殺」。

張立曄今天受訪表示，他這次以鋁線與彩色紙黏土，引導親子透過簡單素材，創作可愛動物，共同製作心目中的「獅子王」。

張立曄指出，孩子的創意不設限，讓每件作品都有獨特風采，相當精彩，當孩子已經進入創作，逐步完成屬於自己的特色作品，就已經達到藝術教育的目的，也對每個孩子的藝術潛力表示肯定。

「我想做一隻母獅子」，就讀大班的昱瑄向文化局同仁分享，她做了一隻悠閒臥著的貴婦型母獅，呈現她心中獅子王形象；而她的姐姐昱禎則手作一隻頭頂皇冠的獅王，兩件作品都展現獅子王的氣勢，獲得張立曄好評。

新竹市長林智堅今天受訪表示，孩子的美學教育也是讓藝術扎根城市的重要環節，新竹241藝術空間設置孩童專屬「藝兒室」，讓孩子能透過塗鴉、遊戲親近藝術，近期也規劃兩場親子體驗，邀大小市民一起「玩藝術」。

竹市文化局副局長李欣耀受訪表示，新竹241藝術空間第二場親子遊藝課程「嘿！我們一起看雲趣」將於1月27日登場，課程已開放報名，詳情請洽「新竹241藝術空間」。1070114

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