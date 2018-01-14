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彰化YouBike騎乘破千萬 幸運兒可獲福袋

發稿時間：2018/01/14 17:01

最新更新：2018/01/14 17:01

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（中央社記者吳哲豪彰化14日電）彰化縣公共自行車租賃系統（YouBike）騎乘次數今天超過1000萬，不過由於電腦系統仍需要確認比對租借紀錄，最快明天才能確定這名獲「獨家微笑好禮福袋」千萬幸運兒的身分。

彰化縣政府為了推廣民眾騎乘自行車作為短程的接駁工具，與台灣捷安特公司合作推出彰化縣公共自行車租賃系統計畫，簡稱為YouBike，而彰化YouBike目前在彰化市、員林市以及鹿港鎮設有站點，民眾只要申請會員，就可以利用悠遊卡等電子票證租借。

彰化縣政府城市暨觀光發展處長馬英傑今天指出，彰化公共自行車租賃系統從民國103年5月推動至今，主要騎乘的族群為學生以及上班族，而彰化縣內的站點每日租借次數最多的是彰化火車站，許多學生或上班族都會租借騎乘自行車上課上班。

為了慶祝達到千萬人次，騎乘第1000萬次YouBike的幸運兒，可以獲得獎狀以及獨一無二的「獨家微笑好禮福袋」，福袋裡面有YouBike多功能後背包，還有YouBike電子票證儲值新台幣2000元，而為了回饋喜愛YouBike的民眾，今年將持續舉辦「天天YouBike 月月抽好禮」活動，微笑單車會員只要完成登錄活動，單月騎乘超過11天，就可以抽好禮，活動詳情可上彰化YouBike官網查詢。1070114

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