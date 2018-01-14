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夫婦投入寄養家庭 提供早療兒溫馨的家

發稿時間：2018/01/14 18:09

最新更新：2018/01/14 18:09

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（中央社記者魯鋼駿新竹市14日電）分別在身障就業輔導與早療社福體系服務的谷姓夫妻，今天正式加入新竹寄養家庭行列，他們受訪表示，希望能就自身經驗，提供早療兒更妥適照顧，打造一處充滿溫馨與愛的家。

谷姓夫妻受訪表示，男方於社福團體協助身障就業輔導，女方則在早期療育社福體系服務，兩人在3名子女的支持下，決定加入寄養家庭行列，希望透過夫妻兩人的專業知識，為需要早療的寄養兒童提供更全面、妥貼的照護。

具備20年以上擔任安置機構生輔員經歷的林小姐，深知孩子在機構團體生活時，可能會因為許多規範、規定，讓孩子的發展受到限制，她說，因心疼這些孩子，所以決定辭去原本工作，透過家庭式方式，全心照顧需要被照顧的孩子，讓他們快樂成長。

另一名加入寄養行列的賴小姐，是個全職家庭主婦，經與家人溝通、獲得支持，希望能帶給寄養兒童時時刻刻的陪伴，她說「希望讓孩子們感受到溫暖，不再孤單，要用滿滿的愛圍繞他們。」

新竹市政府今天辦理新進寄養家庭授證典禮，透過薪火相傳儀式，由現任寄養家庭代表黃玉卿傳遞寄養家庭工作手冊給新進寄養家庭，代表愛與責任的傳承。

竹市府社會處長陳雪慧受訪表示，新竹縣市共享寄養家庭資源，原本寄養家庭是53戶，其中3戶因生涯規劃停止擔任寄養家庭，今天有4戶新進寄養家庭；而新竹市兒少保護個案有32名安置於寄養家庭，其中最小年齡是1歲，最大為15歲。

陳雪慧說，需要愛與照顧的孩子，正等待溫暖而強壯手臂去保護他們，期待結合各界力量，「讓愛不間斷」，將這份力量傳遞給社會上更多需要的人，邀請有愛心及穩定生活的民眾，一起投入寄養家庭的行列。1070114

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