佛光山星雲大師全集 贈澎湖文化局與監獄

佛光山海天佛剎15日在澎湖縣議會舉行「星雲大師全集」贈書活動，其中捐贈給澎湖文化局2套；澎湖縣議會則捐贈一套給矯正署澎湖監獄。中央社 107年1月15日

（中央社澎湖縣15日電）位於馬公市的佛光山海天佛剎今天在澎湖縣議會舉行「星雲大師全集」贈書活動，其中捐贈給澎湖文化局2套，另外，澎湖縣議會則捐贈1套給矯正署澎湖監獄，讓文化生根，淨化心靈。



佛光山「星雲大師全集」贈書儀式，由佛光山慈悲基金會董事長依來法師與澎湖縣議會議長劉陳昭玲2人，分別捐贈給澎湖縣文化局長鄭嘉薇與澎湖監獄副典獄長楊益彰代表受贈，分別回贈感謝狀。



劉陳昭玲表示，「星雲大師全集」共計有365冊，是星雲法師一生行佛與人生哲學，有著詳細的論述，如佛教界的百科全書，值得好好閱讀細細品味，特別以議會名義致贈矯正署澎湖監獄1套。



楊益彰說，感謝佛光山與議會捐贈「星雲大師全集」，尤其是澎監收容人的閱讀風盛，有如及時雨般，對與會的每一位都是點燈人的慈悲心，一心一意來幫助收容人，淨化心靈，早日重返社會，表達感謝。



依來法師表示，星雲法師從民國53年在宜蘭雷音寺成立念佛會，56年創建佛光山迄今，以人間佛教來弘法，淨化人心，並著有「普門」、「星雲大師全集」等多本佛教叢書，今天代表大師跨海捐贈「星雲大師全集」給澎湖縣與澎南圖書館各1套，期文化生根，淨化心靈，社會詳和。



依來法師在贈書之外，還代表佛光山頒發陳麗妍、王美麗、徐孝恆、許榮基等4位佛光監獄教化師證書與贈書單位「忠義傳家」匾額，儀式莊嚴。



「星雲大師全集」共計有365冊，內容區分有行佛、人間佛教、文教、社緣、僧信、道場等12大類5萬條目，全套總計有3000萬餘字。1070115