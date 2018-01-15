/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 健康公宅夏威夷空中巴士寒流
>rss

歡迎入內拍婚紗 百年教會訂獎勵辦法

發稿時間：2018/01/15 14:00

最新更新：2018/01/15 14:00

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）已有148年歷史的屏東基督長老教會，紅磚哥德式建築常吸引新人拍婚紗，為了鼓勵並歡迎更多的新人到教堂內取景，因此訂出獎勵拍攝辦法，將在2月14日西洋情人節實施。

台灣基督長老教會屏東教會位於屏東市仁愛路，長老黃昌源今天表示，屏東基督長老教會是屏東市創立最早的基督教教會，西元1870年創建迄今，現在的教會建築由當年牧師吳希榮家族企業「仁安堂」奉獻出1200坪土地興建，於1921年建堂，是全台長老會第二古老的哥德式教堂。

黃昌源說，教會主體建築近年來逐步翻修，除有寬闊的庭院，也保留了古早的磚紅哥德式建築，並興建了巴洛克式聖經博物館，為全台目前唯一的聖經博物館。

他表示，磚紅色的教會一直是屏東市新人拍婚紗的首選，但許多新人到教會拍婚紗都是自己來拍攝，多數是取景外觀。其實，教會及聖經博物館內部有不少可以取景的地方。

黃昌源舉例說，如博物館樓上的「詩篇23篇」，在冬天時，隨著陽光的轉移剛好讀完整個詩篇；頂樓還有一個漂亮的空中花園，不過，如果沒有申請，就沒有人帶領，無法進入。

因此，黃昌源表示，教會歡迎新人到教會拍婚紗，也希望新人能取到更多的景，所以訂定「屏東基督長老教會獎勵拍攝婚紗照辦法」，將於1月20日公告，2月14日西洋情人節正式實施，申請拍婚紗的新人可以獲贈「美滿婚姻77步」的書，以及參加婚姻講座的權利。1070115

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP