歡迎入內拍婚紗 百年教會訂獎勵辦法

（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）已有148年歷史的屏東基督長老教會，紅磚哥德式建築常吸引新人拍婚紗，為了鼓勵並歡迎更多的新人到教堂內取景，因此訂出獎勵拍攝辦法，將在2月14日西洋情人節實施。



台灣基督長老教會屏東教會位於屏東市仁愛路，長老黃昌源今天表示，屏東基督長老教會是屏東市創立最早的基督教教會，西元1870年創建迄今，現在的教會建築由當年牧師吳希榮家族企業「仁安堂」奉獻出1200坪土地興建，於1921年建堂，是全台長老會第二古老的哥德式教堂。



黃昌源說，教會主體建築近年來逐步翻修，除有寬闊的庭院，也保留了古早的磚紅哥德式建築，並興建了巴洛克式聖經博物館，為全台目前唯一的聖經博物館。



他表示，磚紅色的教會一直是屏東市新人拍婚紗的首選，但許多新人到教會拍婚紗都是自己來拍攝，多數是取景外觀。其實，教會及聖經博物館內部有不少可以取景的地方。



黃昌源舉例說，如博物館樓上的「詩篇23篇」，在冬天時，隨著陽光的轉移剛好讀完整個詩篇；頂樓還有一個漂亮的空中花園，不過，如果沒有申請，就沒有人帶領，無法進入。



因此，黃昌源表示，教會歡迎新人到教會拍婚紗，也希望新人能取到更多的景，所以訂定「屏東基督長老教會獎勵拍攝婚紗照辦法」，將於1月20日公告，2月14日西洋情人節正式實施，申請拍婚紗的新人可以獲贈「美滿婚姻77步」的書，以及參加婚姻講座的權利。1070115