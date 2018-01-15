/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 健康公宅夏威夷空中巴士寒流
>rss

幼教保障升級 桃園補助室內空品監測機

發稿時間：2018/01/15 14:10

最新更新：2018/01/15 15:10

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
為保障幼兒學習環境健康，桃園市環保局獨步全國，推出幼兒園安裝二氧化碳及細懸浮微粒室內空品監測設備補助。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年1月15日為保障幼兒學習環境健康，桃園市環保局獨步全國，推出幼兒園安裝二氧化碳及細懸浮微粒室內空品監測設備補助。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年1月15日

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）近年來台灣民眾聞霾色變，為保障幼兒學習環境健康，桃園環保局獨步全國，推幼兒園安裝二氧化碳及細懸浮微粒室內空品監測設備補助，每間幼兒園最高可獲新台幣2萬元補助經費。

桃園市政府環保局長沈志修今天受訪表示，為推動室內空氣品質管理，並擴大桃園市幼兒園環境教育成效，環保局已訂定公告「推廣幼兒園設置二氧化碳及細懸浮微粒連續自動監測設施補助計畫」，鼓勵桃園市幼兒園設置二氧化碳（CO2）及細懸浮微粒（PM2.5）室內空品監測設備，改善室內空氣品質。

沈志修表示，幼兒生理發展尚未成熟，體質比成人更敏感，長期處於空氣品質不佳的室內環境，可能會影響幼兒健康，為了讓教師即時瞭解空氣品質並做出因應，只要領有桃園市政府核發「幼兒園設立許可證書」的幼兒園，都可在年底前提出申請，每間幼兒園最高可補助2萬元。

沈志修指出，這幾年民眾聞霾色變，透過補助可以讓幼兒園即時瞭解室內空氣狀況，確保小朋友在空品良好的環境中學習。未來，環保署也計畫把幼兒園納入室內空氣品質的公告場所，讓小朋友能在優質的環境中學習，也兼顧他們的身體健康。1070115

桃園市環保局獨步全國，推出幼兒園安裝二氧化碳及細懸浮微粒室內空品監測設備補助。環保局表示，只要領有桃園市政府核發「幼兒園設立許可證書」的幼兒園，都可在年底前提出申請，最高補助新台幣2萬元。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年1月15日桃園市環保局獨步全國，推出幼兒園安裝二氧化碳及細懸浮微粒室內空品監測設備補助。環保局表示，只要領有桃園市政府核發「幼兒園設立許可證書」的幼兒園，都可在年底前提出申請，最高補助新台幣2萬元。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年1月15日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP