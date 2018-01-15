幼教保障升級 桃園補助室內空品監測機

為保障幼兒學習環境健康，桃園市環保局獨步全國，推出幼兒園安裝二氧化碳及細懸浮微粒室內空品監測設備補助。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年1月15日

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）近年來台灣民眾聞霾色變，為保障幼兒學習環境健康，桃園環保局獨步全國，推幼兒園安裝二氧化碳及細懸浮微粒室內空品監測設備補助，每間幼兒園最高可獲新台幣2萬元補助經費。



桃園市政府環保局長沈志修今天受訪表示，為推動室內空氣品質管理，並擴大桃園市幼兒園環境教育成效，環保局已訂定公告「推廣幼兒園設置二氧化碳及細懸浮微粒連續自動監測設施補助計畫」，鼓勵桃園市幼兒園設置二氧化碳（CO2）及細懸浮微粒（PM2.5）室內空品監測設備，改善室內空氣品質。



沈志修表示，幼兒生理發展尚未成熟，體質比成人更敏感，長期處於空氣品質不佳的室內環境，可能會影響幼兒健康，為了讓教師即時瞭解空氣品質並做出因應，只要領有桃園市政府核發「幼兒園設立許可證書」的幼兒園，都可在年底前提出申請，每間幼兒園最高可補助2萬元。



沈志修指出，這幾年民眾聞霾色變，透過補助可以讓幼兒園即時瞭解室內空氣狀況，確保小朋友在空品良好的環境中學習。未來，環保署也計畫把幼兒園納入室內空氣品質的公告場所，讓小朋友能在優質的環境中學習，也兼顧他們的身體健康。1070115



