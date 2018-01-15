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長期守護昏迷父親 吳宥葶彩繪人生不放棄

發稿時間：2018/01/15 14:56

最新更新：2018/01/15 20:18

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鷺江國中學生吳宥葶（前右）長期守護昏迷不醒的父親，透過藝術抒發心情，15日由市長朱立倫（前左）頒發獎牌鼓勵，她分享自己的心路歷程。中央社記者黃旭昇新北市攝　107年1月15日鷺江國中學生吳宥葶（前右）長期守護昏迷不醒的父親，透過藝術抒發心情，15日由市長朱立倫（前左）頒發獎牌鼓勵，她分享自己的心路歷程。中央社記者黃旭昇新北市攝　107年1月15日

（中央社記者黃旭昇新北15日電）「老天給我帶來考驗，爸爸變成了植物人，就像大樹倒了，大玩偶沒了，但我永不放棄。」鷺江國中學生吳宥葶長期守護昏迷不醒的父親，透過藝術重新彩繪命運，今天分享心路歷程。

新北市政府教育局今天舉行「擁夢飛翔13」新書發表會，新書記錄10名生命勇者的學生克服逆境，在師長與家人的鼓勵下，迎接命運的挑戰，開創新的人生。

其中，吳宥葶的父親原來是烘焙師傅，不幸於民國104年油漆粉刷時從高處跌落，這起意外造成腦部遭撞擊，至今仍成為植物人，原本像是陪伴著她成長的大玩偶，無法再呵護她，任她撒嬌。

吳宥葶長期守護著昏迷不醒的父親，儘管面對家庭巨變，卻不因此頹喪消沉，身為家中長女的她，協助媽媽分擔重擔、照顧妹妹；也不放棄對藝術的熱愛，時常以彩筆抒發心情，釋放壓力，好像一隻好心情的蝴蝶。

吳宥葶陪著媽媽在醫院奔波，守護昏迷的爸爸，她感謝老師與長輩在她面臨困境時的幫助，「這些感動，我永遠不會忘記」，並表示將來也要幫助別人。

她曾當選班級模範生、擔任學校衛生隊，同時加入社團協助捐血活動，並參與義賣活動。吳宥葶也在安得烈食物銀行擔任義工，擔任校園播音員、校園交通隊員，她說，如果一個人獨善其身，不懂得分享，就得不到心靈的快樂。

吳宥葶今天也與大家分享，人生的道路總有些崎嶇不平，總有些荊棘阻撓，但自己就是自己的「貴人」，雖然無法決定人生，但能夠掌握未來，只要永遠樂觀，沒有什麼不可能。

今年入選「擁夢飛翔13-十位新北市勇者-點亮生命燦光」的新北學子，還包括：2017總統教育獎獲獎者忠孝國中楊韻妮，她的雙親都是緬甸華僑，10歲那年父親罹患食道癌往生，楊韻妮肩負起「戶長」身分，與母親盡己所能熱心助人。

多重障礙但以堅毅不拔的精神克服，響應公益捐髮的李螢蓁。以及罹患罕見的貝克型肌肉萎縮症，以過人的意志力克服痠疼，參加大提琴獨奏比賽贏得第一名的陳君誌等共10名學生。

市長朱立倫在聆聽完勇者的故事後，致贈獎牌給學生。朱立倫表示，這本書是生命故事的展現，帶給大家許多的感動與激勵，他勉勵學子珍惜生命意義，勇敢面對人生挑戰。1070115

影片來源：中央社
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