彩虹爺爺獲頒榮譽市民 林佳龍肯定貢獻

台中市「彩虹眷村」在彩虹爺爺黃永阜（中）巧手彩繪下成為知名旅遊景點，最近獲選為全球值得探訪景點，台中市長林佳龍（左）15日頒發榮譽市民證書及獎章，肯定彩虹爺爺對台中市的貢獻。中央社記者郝雪卿攝 107年1月15日

（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市知名旅遊景點「彩虹眷村」最近獲選全球值得探訪景點，造就彩虹眷村的彩虹爺爺黃永阜今天獲台中市長林佳龍頒發榮譽市民證書及獎章，肯定彩虹爺爺對台中市的貢獻。



位於台中市南屯區的彩虹眷村，原本是即將面臨拆遷的老舊眷村，彩虹爺爺從2008年起開始彩繪建物，以飽和的鮮豔色彩，用水泥漆創作許多生動逗趣的人物與動物，繽紛並充滿童趣，吸引遊客到訪，進而塑造出知名的旅遊景點「彩虹眷村」，更成為台中獨一無二的文化亮點。



「彩虹眷村」屢獲國際肯定，最近更獲選為國際知名旅遊指南孤獨星球（Lonely Planet）的新書「世界的秘密奇跡」選為全球值得探訪景點，肯定彩虹眷村展現童趣十足的繽紛風貌，去年吸引200萬人次造訪。



彩虹爺爺明天即將歡度96歲生日，林佳龍上午在市政會議中頒發榮譽市民證書及獎章給彩虹爺爺，肯定彩虹爺爺對台中的貢獻，同時祝福生日快樂。



林佳龍表示，彩虹眷村不僅是台中的知名景點，彩虹爺爺更是台中的寶貝，日前彩虹爺爺贈送他的創作畫作「永結同心」，他特別珍惜，並特別在今天的表揚日，帶來他與黃爺爺的合照，祝福黃爺爺生日快樂。在頒贈儀式結束後，林佳龍還幫忙推輪椅送彩虹爺爺離開會場。



被問起有什麼生日願望，坐在輪椅上的彩虹爺爺開心地說，希望「身體健康」。陪同前來的彩虹文創有限公司董事長魏丕仁表示，彩虹爺爺年輕時就打拳，有功夫底子，身體狀況大致不錯，目前仍持續紙上作畫。話才說完，只見彩虹爺爺兩手一擊，腿腳一抬，秀了一招太極拳，讓大家刮目相看。



台中市文化局表示，為慶祝彩虹爺爺96歲生日，在21日以前，市府將於彩虹眷村準備蛋糕造型黑板，讓民眾寫下想對彩虹爺爺說的話，並於生日當天邀請大家齊唱生日快樂歌，彩虹爺爺將會發放限量壽桃小禮物，歡迎大家到場獻上祝福。1070115