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墾丁春節訂房率小減 業者：大環境影響

發稿時間：2018/01/15 16:16

最新更新：2018/01/15 16:43

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根據觀光局統計資料，墾丁去年遊客量比往年減少了近一半，為全國各大景點衰退最大的景點。 圖為墾丁南灣。（中央社檔案照片）根據觀光局統計資料，墾丁去年遊客量比往年減少了近一半，為全國各大景點衰退最大的景點。 圖為墾丁南灣。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）離春節還有一個月，墾丁各飯店民宿訂房率目前約6成至9成，與去年同期比小跌，業者表示，這是大環境因素，不過，業者也表示，現在遊客訂房時間較慢，再過半個月才能定分曉。

觀光局統計資料，墾丁去年遊客量比往年減少了近一半，為全國各大景點衰退最大的景點。

有500個房間的墾丁福華渡假飯店，總經理張積光表示，除夕夜及大年初一訂房率約6成，初二、初三約7成，與往年比小跌，去年這個時候，初二、初三有8成左右;有200個房間的墾丁凱撒飯店，經理潘彥玲表示，除夕夜和初一約8成，初二及初三約9成，與去年比差不多。

屏東縣民宿協會理事長林榮欽表示，民宿方面平均來說，除夕夜及大年初一約5至6成，初二及初三約9成多，與去年同期比有小減，去年初二及初三不少好的民宿已客滿。

張積光表示，現在遊客訂房速度較慢，真正的訂房率要半個月後才能顯現出來，但是，整個大環境的因素確實讓墾丁的觀光受影響，包括到國外旅遊、年金改革及一例一休讓大家緊縮荷包等。

林榮欽則認為，最近媒體不斷用「墾丁化」來形容其他地方的遊客量雪崩式下跌，對墾丁傷害太大，「一個墾丁滷味賣得貴要被講8、9個月，別的地方滷味賣得比墾丁貴的大有人在，沒有必要這樣。」

屏東縣政府觀光傳播處長黃建嘉也說，如果觀光「墾丁化」是個負評，對墾丁不公平，墾丁的自然資源是國內屬一屬二的國際級觀光景點，不少國內外電影及戲劇到墾丁拍攝，單一事件不該被放大，陸客減少是事實，這也讓我們警惕不要把雞蛋放在同一個籃子裡。

黃建嘉說，縣府不斷的開發新加坡、日本、韓國及港澳的遊客，同時，也補助恆春半島觀光業者到日本學習服務品質，期望像日本一樣，在保有自己的文化下，以服務品質來吸引國內外觀光客。1070115

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