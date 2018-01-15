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誤陷網路愛情騙局 單身女險被詐30萬元

發稿時間：2018/01/15 16:23

最新更新：2018/01/15 16:23

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）南投一名50歲單身女子掉入網路愛情陷阱，為了領取「愛的禮物」前往銀行匯款9950美元（約新台幣30萬元）時，還好行員通知員警前來勸說，才讓女子驚醒，保住存款。

保七總隊第一大隊今天發布新聞指出，這名50歲單身女子在網路社群臉書（FB）認識假冒的英國工程師，一個多月來不斷以溫柔攻勢取得女子信任後，表示寄送了一份「愛的禮物」，其中還包含「9000美元的現金」要送給女子。

警方表示，不久後一名自稱「英國快遞公司員工」向女子出示「出貨證明」，但因「馬來西亞海關」在這個禮物內發現不明現金，必須繳交9950美元（約新台幣30萬元）的保證金給「馬來西亞海關」後才能領取。

警方指出，女子在詐騙集團甜言蜜語哄騙下，不疑有它，於11日下午前往台灣銀行埔里分行辦理匯款，要解凍卡在海關的禮物。由於女子在櫃檯前不斷低頭滑手機，引起陳姓行員的注意，隨即通知派駐台銀的保七員警前來關心瞭解。

女子起初一直相信這是「英國男」寄出愛的禮物，而且裡面還有送她的「9000美金」。「英國男」也說只要女子取得禮物後，就會來台灣相會。在保七員警與行員不斷苦勸下，女子才驚覺這是場網路愛情詐騙，沒有匯出款項。

保七總隊第一大隊提醒民眾，1月至今才約2週，保七總隊已分別在新竹、苗栗、南投攔阻3起各類熟女網路愛情詐騙案例，呼籲民眾，網路交友要特別注意，千萬別相信從未見過面的網路愛情，以免受騙上當。1070115

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