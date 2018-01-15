竹市寺廟席開205桌 宴請寒士吃尾牙

新竹竹蓮寺15日舉辦「歲末關懷寒士、耆老及清寒家庭尾牙宴」，席開205桌宴請弱勢民眾享受溫暖尾牙，場面熱鬧。（竹蓮寺提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年1月15日

（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）新竹竹蓮寺今天舉辦「歲末關懷寒士、耆老及清寒家庭尾牙宴」，席開205桌宴請弱勢民眾在農曆年前享受溫暖尾牙，讓前來品嚐佳餚的民眾感動直呼「好飽、好溫暖」。



新竹竹蓮寺主委許修睿受訪表示，竹蓮寺多年前成立達摩慈善功德會，為新竹地區偏遠國小、弱勢團體及清寒家庭提供援助，並協助新竹市街友及獨居老人解決用餐問題。



許修睿表示，原本「歲末關懷寒士、耆老及清寒家庭尾牙宴」是由一名國樂老師主辦、竹蓮寺協辦，當時是在新竹市區的三角公園舉行，但民眾只能蹲在公園、路旁吃飯，且菜色也僅2、3道，不僅形象不好，也讓寒士們較無尊嚴。



他說，民國101年起開始由竹蓮寺接手，在寺廟口舉辦「歲末關懷寒士、耆老及清寒家庭尾牙宴」，目的是為了讓參加的寒士、耆老及清寒家庭能夠享受一頓豐盛饗宴，為他們帶來溫暖，獲得廣大信眾與民眾肯定。



許修睿說，今年尾牙宴除了提供美味佳餚外，也邀請社區團體到場表演，以及衛生所到場為與會民眾免費健檢與健康宣導，原訂席開200桌、邀請2000名民眾參與，但現場卻湧入太多人，導致「爆桌」，趕緊加開5桌，讓整場活動圓滿舉行。



許修睿表示，也許是經濟不景氣，社會上困苦的人越來越多，去年尾牙宴的桌數為155桌，今年竟爆桌到205桌，感謝所有贊助這次尾牙宴的團體與民眾，讓弱勢朋友能感受到社會的溫暖。



前來用餐的陳先生受訪表示，他已連續幾年受邀參加竹蓮寺舉辦的尾牙宴，菜色豐盛，每道菜才剛上桌就會被「秒殺」。他說，今天氣溫回暖，加上品嚐到豐盛美食，讓他身心靈都感到無比溫暖，直呼「好飽、好感動」。1070115