中市第二波公園改造 加入滑板場跑酷

台中市公園過去多使用俗稱「罐頭遊具」的塑膠遊戲設施，因有健康上的疑慮，建設局推動公園遊具改造計畫，在第二波公園改造計畫中，更加入滑板場、跑酷等年輕人喜愛的設施。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年1月15日

（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市公園過去多使用俗稱「罐頭遊具」的塑膠遊戲設施，由於有健康上的疑慮，台中市建設局今天表示，將進行第二波公園改造計畫，更將加入滑板場、跑酷等年輕人喜愛的設施。



建設局指出，台中市公園共有524座，其中設有兒童遊戲區約有370座，過去多使用俗稱「罐頭遊具」的塑膠遊戲設施，對促進小朋友想像力、探索體驗及感覺統合效果有限，在健康上也有環境賀爾蒙的疑慮。



建設局為此推動兩波公園遊具改造計畫，第一波已完成改善公園有6座、改善中有8座，另外2座在設計中；目前進行第二波共15座公園改善計畫，更將加入滑板場、跑酷等年輕人喜愛的設施，讓公園變得更友善而有趣。



為讓公園遊戲設施更友善，建設局長黃玉霖表示，市府逐步汰換常見的罐頭遊具，移除塑膠溜滑梯，打造傳統的磨石子滑梯，目前已有北屯仁和廣福公園等6座溜滑梯完成改善；而文心森林公園等10座台中市亮點公園也同步進行汰除罐頭遊具工程，新增感官設施。



黃玉霖指出，台中市自104年底已宣示公園不再使用罐頭塑膠遊具，3年來市府努力改善塑膠遊具，今年接續啟動第二波公園改造計畫，包括汰換小型公園或休閒空間的塑膠溜滑梯、地墊等，並改設沙坑及磨石子溜滑梯等更天然的材質，規劃與大自然相容的兒童遊戲場環境，進行感官改造計畫。



黃玉霖說，這兩波汰換塑膠遊具計畫將改善台中市31座公園，陸續完工後，可讓公園環境更能寓教於樂，部分公園更將新增跑酷、滑板等極限設施，讓公園設施更有趣、更具挑戰性。1070115