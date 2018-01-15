讓魯冰花重現龍潭茶園 3月享受賞花趣

桃園市長鄭文燦（中）15日邀集大北坑、三和、三水社區居民，共同種下魯冰花，盼魯冰花盛開茶園的景致能再現龍潭，3月時讓遊客一覽花卉盛開美景。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年1月15日

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）為了讓魯冰花盛開茶園的景致再現龍潭，桃園市長鄭文燦今天邀集大北坑、三和、三水社區居民，共同種下魯冰花，期望3月時能在廣達13公頃的茶園間，欣賞到魯冰花綻放的美景。



鄭文燦受訪表示，市府推動休閒農業時，都不忘要融入地方特色，這次在龍潭大北坑社區，與三水、三和的茶農一起在茶園裡種植魯冰花，預計投入栽種面積達13公頃，讓民眾不僅能到桃園茶鄉品茶，還可以享受賞花的樂趣。



鄭文燦表示，龍潭近年來生產東方美人等高經濟手採茶，加上農民製茶技術成熟，採收時不會誤採有毒的魯冰花。因此市政府規劃今年3月在龍潭區舉辦「2018戀戀魯冰花」活動，現場將有黃、白、藍三色魯冰花供欣賞，預計將吸引大批遊客走訪茶庄，一覽花卉盛開美景。



大北坑社區總幹事江增平表示，龍潭大北坑以及三洽水一帶是茶葉產區，40、50年代，茶農會在秋冬之際，在茶園種植魯冰花提供土壤所需氮肥，不過因為魯冰花含有毒性，後來漸漸改以其他綠肥替代，過去大北坑茶園因為有魯冰花盛開，被稱為是「魯冰花的故鄉」。1070115