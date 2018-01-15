/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 健康公宅夏威夷空中巴士寒流
>rss

林佳龍促沒入酒駕車輛 藍委籲與中央溝通

發稿時間：2018/01/15 18:47

最新更新：2018/01/15 18:47

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社15日綜合報導）台中市長林佳龍今天建議中央儘速修法，沒入酒駕肇事車輛。目前處罰條例尚未修法但有類似共識，立委江啟臣說，立法院已有提案；立委盧秀燕認為林佳龍應積極與同黨的行政院、立委溝通。

去年台中市取締酒駕件數達1萬3000多件，林佳龍今天在市政會議中表示，取締件數多，也讓肇事案件與傷亡人數持續下降，酒駕傷亡人數民國105年相較於104年減少20.3%，106年則較105年再減少25.9%。

林佳龍指出，台中市警察局不分日夜加強取締酒駕，將持續朝酒駕零傷亡的目標努力，至於酒駕肇事後，肇事車輛就成為犯罪工具，他建議中央儘速修法對於酒駕肇事車輛予以沒入，相信能進一步發揮遏阻效果。

林佳龍說，將透過管道或請台中市籍立委促請中央儘速修法，相信民眾也會支持。

台中市警察局長楊源明補充說，酒駕需從嚴處罰，中央現正研議修法，對酒駕肇事造成死亡或重傷的案件，沒入肇事車輛，市府贊同這樣的做法；而肇事車輛視同犯罪工具，中央目前規劃經法院判決沒入後，將不再發還當事人，這部分正由交通部與法務部研議中。

交通部路政司監理科長趙晉緯說，去年10月30日，立法院朝野協商「道路交通管理處罰條例」修法達成共識，對酒駕累犯或酒測拒測累犯，如致人死亡或重傷，應立即沒入車輛；不過，處罰條例還未完成修法。

兩名有意角逐台中市長的國民黨籍立委也主動提出看法。江啟臣表示，立法院法制局過往在防範酒駕的建議報告中早評估過相關做法，但多數束之高閣，主要的阻力來自行政機關，現在的執政黨掌握行政機關，林佳龍該呼籲的不是立法院，而是在行政院會向院長賴清德問個清楚。

盧秀燕指出，林佳龍應和同為執政黨的行政院和執政黨立委溝通，尋求他們的支持。民進黨不僅中央、地方完全執政，在立法院的立委人數也占大多數，若林佳龍同黨願支持，此案可行性高，否則只尋求在野黨支持，同黨執政的中央卻不幫忙，似乎有些怪怪的。1070115

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP