林佳龍促沒入酒駕車輛 藍委籲與中央溝通

（中央社15日綜合報導）台中市長林佳龍今天建議中央儘速修法，沒入酒駕肇事車輛。目前處罰條例尚未修法但有類似共識，立委江啟臣說，立法院已有提案；立委盧秀燕認為林佳龍應積極與同黨的行政院、立委溝通。



去年台中市取締酒駕件數達1萬3000多件，林佳龍今天在市政會議中表示，取締件數多，也讓肇事案件與傷亡人數持續下降，酒駕傷亡人數民國105年相較於104年減少20.3%，106年則較105年再減少25.9%。



林佳龍指出，台中市警察局不分日夜加強取締酒駕，將持續朝酒駕零傷亡的目標努力，至於酒駕肇事後，肇事車輛就成為犯罪工具，他建議中央儘速修法對於酒駕肇事車輛予以沒入，相信能進一步發揮遏阻效果。



林佳龍說，將透過管道或請台中市籍立委促請中央儘速修法，相信民眾也會支持。



台中市警察局長楊源明補充說，酒駕需從嚴處罰，中央現正研議修法，對酒駕肇事造成死亡或重傷的案件，沒入肇事車輛，市府贊同這樣的做法；而肇事車輛視同犯罪工具，中央目前規劃經法院判決沒入後，將不再發還當事人，這部分正由交通部與法務部研議中。



交通部路政司監理科長趙晉緯說，去年10月30日，立法院朝野協商「道路交通管理處罰條例」修法達成共識，對酒駕累犯或酒測拒測累犯，如致人死亡或重傷，應立即沒入車輛；不過，處罰條例還未完成修法。



兩名有意角逐台中市長的國民黨籍立委也主動提出看法。江啟臣表示，立法院法制局過往在防範酒駕的建議報告中早評估過相關做法，但多數束之高閣，主要的阻力來自行政機關，現在的執政黨掌握行政機關，林佳龍該呼籲的不是立法院，而是在行政院會向院長賴清德問個清楚。



盧秀燕指出，林佳龍應和同為執政黨的行政院和執政黨立委溝通，尋求他們的支持。民進黨不僅中央、地方完全執政，在立法院的立委人數也占大多數，若林佳龍同黨願支持，此案可行性高，否則只尋求在野黨支持，同黨執政的中央卻不幫忙，似乎有些怪怪的。1070115