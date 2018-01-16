米與竹子做保養品 弘光學生作品將量產

弘光科技大學妝品系學生將台梗九號米、紅糯米與竹子等農產品，利用萃取方式調製、研發多款保養美容產品，被廠商看中，未來將量產上市。（弘光科大提供）中央社記者蘇木春傳真 107年1月16日

（中央社記者蘇木春台中16日電）弘光科技大學化妝品系學生，將台梗九號米、紅糯米與竹子等農產品，利用萃取方式調製，研發保濕露、精華液乳等保養品，被合作廠商相中，認為有市場潛力，未來將量產上市。



弘光科技大學化妝品應用系主任周怡真受訪表示，校內舉辦三創比賽，鼓勵學生在畢業製作將想法化為實際行動，培養創新能力與創業的精神，化妝品系學生多組產品在「創意產品設計組」奪下前三名成績，相當不易。



周怡真指出，學生從發想、執行、品牌設立、產品完成到成品展櫃，都靠團隊合作，每項產品都有做安定性、清潔力的實證測驗，作品完成後請校外專業評審給予意見，廠商已看中他們的技術與配方，將進行技術轉移，未來將量產對外販售。



開發「MINLIY」品牌的6名學生，以「米」當原料，製作出米萃柔潤保濕露、保濕精華液、潤澤保濕液、水感凍膜、亮采角質凝膠5種產品，從清潔到保養都有。



成員陳玟君表示，產品使用台梗九號米跟阿美族的紅糯米分批萃取混合，調製配方製作而成，產品經過人體7天測試，膚質含水分可改善40%。



研發「1920」品牌的9名學生，以竹子當作原料，研發出洗面乳、化妝水、乳液、精華液、面膜5種產品。成員張育嘉表示，從取名到產品都跟竹子有關聯性，1920年南投竹山剛被命名，產品外包裝也印有竹子圖騰。



張育嘉說，竹子萃取後，有很強的保濕效果，附加洋甘菊、綠茶、玻尿酸、沉香與蝦紅素調製，產品男女都適用，「畢展的作品可以量產，讓我們有繼續做下去的動力」。1070116