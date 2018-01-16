2018台灣燈會在嘉義 農創再生燈區最吸睛

2018台灣燈會在嘉義，嘉義縣政府16日公布「農創再生燈區」特色，其中大型竹編燈「人在草木間」是由藝術家林純用（左）打造。中為嘉義縣副縣長吳芳銘。中央社記者黃國芳攝 107年1月16日

（中央社記者黃國芳嘉義縣16日電）2018台灣燈會將於2月16日到3月11日在嘉義舉辦，嘉義縣政府今天大推「農創再生燈區」，其中有用茶葉和蚵架創作的燈組，最具特色。



睽違11年，台灣燈會再次由嘉義縣主辦，並規劃「陸、海、空」燈藝展示，其中，位於168縣道與太子大道間的農創再生燈區，數座大型燈組已逐漸成形。



嘉義縣長張花冠表示，「農創再生燈區」設計四大主題燈組，分別展現嘉義縣山、海、平原及農村再生社區文化等農業特色，其中「人在草木間」竹編燈長達30公尺，由藝術家林純用巧手編織而成。



林純用指出，這件裝置作品由一心二葉及茶珠意喻茶葉的生命史，同時以茶席設置完整鋪陳出精緻的茶農文化意象。



嘉義縣副縣長吳芳銘表示，藝術家黃文淵創作「海波浪」燈組，以抽象形式呈現漁民與海搏鬥、共生的漁村生活型態，讓民眾可以穿梭燈組間，彷彿悠遊海中，將為台灣燈會帶來新亮點。



黃文淵說，「海波浪」燈組主體利用曾經是蚵架的漂流竹為結構，外覆手染布及螢光畫作，只要透過燈光變化，就可呈現海浪流動景象。



吳芳銘指出，「農創再生燈區」透過在地藝術家創作，不僅突破傳統，展現藝術與科技，更能代表嘉義縣特質。1070116



