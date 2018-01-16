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桃園市攜手銀行推綠能 提供200億貸款

發稿時間：2018/01/16 16:18

最新更新：2018/01/16 17:45

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桃園市長鄭文燦（中）16日表示，為鼓勵民間投入太陽能發電系統設置，市府從106年起推動綠能專案貸款，今年針對部分無法提供擔保品的申請人，由財團法人中小企業信用保證基金提供信用保證，專案貸款總額度200億元。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年1月16日桃園市長鄭文燦（中）16日表示，為鼓勵民間投入太陽能發電系統設置，市府從106年起推動綠能專案貸款，今年針對部分無法提供擔保品的申請人，由財團法人中小企業信用保證基金提供信用保證，專案貸款總額度200億元。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年1月16日

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）鼓勵民間投入太陽能發電系統設置，桃園市政府結合華南銀行與信保基金，提供新台幣200億元綠能產業專案貸款，期待透過充足多樣的資金選擇，推動太陽光電系統發電使用比率。

桃園市長鄭文燦今天受訪表示，為鼓勵民間投入太陽能發電系統設置，市府從106年起推動綠能專案貸款，今年針對部分無法提供擔保品的申請人，由財團法人中小企業信用保證基金提供信用保證，專案貸款總額度200億元，只要是設立於桃園市的公司法人，太陽能發電設備也建置於桃園市，就可向華南銀行提出優惠貸款申請。

鄭文燦說，這項貸款期限為15年，利率依不同申請條件大約在2%左右，希望藉此擴大對綠能產業的投資，桃園市政府制定的低碳城市自治條例，規定用電大戶必需設置10%的綠電，或購買10%的綠電，將來綠電一定是用電組合的部分，盼能將推廣的工作做得更好。

鄭文燦指出，太陽能的投資與台電的契約大概是20年左右，可說是一項穩定的投資。市府今年也持續編列2500萬元的經費，辦理「推動設置太陽光電發電系統實施計畫」，鼓勵企業與民宅設置太陽能，目前已有95件受理申請。

鄭文燦表示，另外也制定總額度為500萬元的「低碳科技產業補助及獎勵計畫」，提供有意設置低碳設備業者充足的資金來源。1070116

為鼓勵民間投入太陽能發電系統設置，桃園市政府結合華南銀行與信保基金，提供新台幣200億元綠能產業專案貸款，盼藉此擴大對綠能產業的投資。（桃園市政府經濟發展局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月16日為鼓勵民間投入太陽能發電系統設置，桃園市政府結合華南銀行與信保基金，提供新台幣200億元綠能產業專案貸款，盼藉此擴大對綠能產業的投資。（桃園市政府經濟發展局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月16日
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