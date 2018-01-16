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新北防空汙 2年要減一座燃煤電廠汙染量

發稿時間：2018/01/16 16:33

最新更新：2018/01/16 16:33

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（中央社記者王鴻國新北16日電）新北市長朱立倫今天指出，為防制空汙及維護空氣品質，新北將透過7大作為，以達到2年內減少一座燃煤電廠汙染量目標。

朱立倫今天主持市政會議時表示，空氣汙染已造成民眾疑慮跟恐慌，全世界各城市都在努力做好空氣品質維護、降低汙染，新北市在民國100年紅色警戒36天，到了106年已降為1天。

他表示，新北空品細懸浮微粒(PM2.5)濃度平均值從102年的24.63微克/立方，106年降至17.1微克/立方，顯示空品防制成果已達成具體成效，希望2年內可以降到15微克/立方目標。

他表示，這是個困難任務，但必須要讓人民安心，這是我們持續努力的目標，也是一個負責任的態度，市府應確實落實3個面向與7大作為，目標為2年內減少一座燃煤電廠汙染量。

他強調，首先，在固定汙染源面向，要停發所有新設生煤使用許可、工業燃煤鍋爐也要全數退場；第二，在移動汙染源面向，加強汰換所有高汙染車輛、導入電動公車、在公有停車場提供電動車輛停車及充電優惠措施；最後在逸散汙染源面向，要禁用營建工地高汙染施工機具、嚴格管制住宅及餐飲業排放油煙。

此外，為因應空品防制，朱立倫指示成立跨局處「空氣汙染減量行動小組」，指定副市長葉惠青擔任召集人，責成各局處近期作好相關演練及措施，以提供民眾一個清淨的空氣品質。1070116

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