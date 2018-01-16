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感恩警義消奉獻 林佳龍：全力做後盾

發稿時間：2018/01/16 16:42

最新更新：2018/01/16 17:40

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提前歡慶消防節，台中市長林佳龍（左3）與台中市消防局長蕭煥章（右3）16日表揚績優警義消楷模，並為4隻通過國際認證的搜救犬授階。中央社記者郝雪卿攝　107年1月16日提前歡慶消防節，台中市長林佳龍（左3）與台中市消防局長蕭煥章（右3）16日表揚績優警義消楷模，並為4隻通過國際認證的搜救犬授階。中央社記者郝雪卿攝　107年1月16日

（中央社記者郝雪卿台中16日電）119消防節即將到來，台中市長林佳龍今天頒獎表揚績優警義消楷模，還親自為4隻通過國際認證的搜救犬授階，未來搜救犬將支援國內外救援任務。

台中市消防局今天在市府舉行「119消防節感恩大會」，感謝消防員、義消、婦宣及救護志工的奉獻，林佳龍在消防局長蕭煥章的陪同下，頒獎表揚績優消防及義消楷模人員，感謝他們對災害搶救、火災預防及緊急救護的努力，還為4隻由台中市消防局自行訓練的搜救犬授階，其中3隻晉升「一線四星」的小隊長、1隻掛上「一線二星」階級。

林佳龍表示，市府舉辦慶祝119消防節，感謝警消、義消、志工、婦宣人員投入消防的貢獻，也藉活動公開表揚因為大家的努力，讓台中消防局獲得ISO-9001及ISQM國際認證，成為亞洲第一個獲認證的消防機關；此外，消防大家庭也加入搜救犬團隊，運用牠們敏銳的嗅覺能力，增加山域等救援能量，更與國際救援接軌。

「多一分防災，少一分傷亡」林佳龍認為，城市的安全工作包括道安、治安、公安，為提供市民更好的消防安全，市府將持續充實消防人力、救援設備與廳舍設備，希望成為消防人員的堅強後盾。

蕭煥章指出，台中市消防人員救援能力一直在進步中，去年56名已經失去生命徵象的民眾被救回，希望今年可以創造更優良及更優質的服務；台中市花2年時間培訓的搜救犬也順利通過國際認證，可以隨時出場執行任務，未來還將與德國合作，以光復新村為據點進駐重型搜救器材，機動提供亞洲地區救援任務。

蕭煥章表示，消防局共發布7部微電影，都是由役男賴禹諾指導拍攝，今天還同步發表2部新片，其中「Firefighters-守護人民的無名英雄」是特別拍攝獻給所有消防員，而「Open and Safe -為自己的生命開一扇窗」是宣導防範一氧化碳中毒，希望透過影片，讓民眾更能注意到居家消防安全。1070116

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