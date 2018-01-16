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被指棄職潛逃 簡余晏：我本將心向明月

發稿時間：2018/01/16 17:02

最新更新：2018/01/16 17:36

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台北市長柯文哲16日上午怒指前觀傳局長是「棄職潛逃」，簡余晏稍早在臉書回應，「我本將心向明月」。（中央社檔案照片）台北市長柯文哲16日上午怒指前觀傳局長是「棄職潛逃」，簡余晏稍早在臉書回應，「我本將心向明月」。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北16日電）台北市長柯文哲認為，前觀傳局長簡余晏離職前未把台北燈節前置作業處理好，今天上午怒指其是「棄職潛逃」；簡余晏稍早在臉書回應，「我本將心向明月」。

柯文哲今天發現觀傳局尚未與台北燈節得標廠商槮凌公司簽約，在上午的市政會議大發雷霆，認為簡余晏是「棄職潛逃」；台北市副市長陳景峻下午接受媒體訪問時表示，柯文哲是在氣頭上、說氣話，未否認柯文哲說詞。

而柯文哲在市政會議後也批准簡余晏辭呈，觀傳局長一職由副發言人陳思宇接任，明天上任。

簡余晏稍早在臉書上表示，對於柯文哲「棄職潛逃」一席話到訝異、難以置信，強調她是「我本將心向明月」；她說，去職前她已做了許多台北燈節相關工作，尤其觀傳局在預算不足的情形下改變作法，找尋更多民間廠商與藝術家合力協辦，以求如期舉行。

簡余晏強調，台北燈節與她去職時機無直接關聯，且在她任局長時，開創或接手的活動有燈節、開齋節、河岸音樂祭、河岸同樂會、大同秋遊活動、跨年、杜鵑花季等，無論她幾月去職，都會有未完成的大型活動。

她說，到市政府工作是為市民服務，並非服務特定人士。1070116

剛才訝異聽聞柯市長的批判，我真的不知道是否有人居間誤傳，難以置信！腦海中浮現2013年9月6日在我議員任內的活動上鼓勵他參選台北市長並送上「良醫醫國」的那一幕，拚戰四年了，我要強調我本將心向明月！

其實，台北燈節多數工作在我離職前已做了...

簡余晏貼上了 2018年1月16日

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