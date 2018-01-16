議員再占主席台 中市總預算案持續卡關

台中市議會臨時會16日開會審議107年市政總預算，雖已達法定開會人數，但國民黨議員占據主席台並高舉「臨時會無效、程序不正義、預算不合理」牌子，最後議長林士昌宣布散會，總預算案繼續擱置。中央社記者趙麗妍攝 107年1月16日

（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中市議會臨時會今天開會審議107年市政總預算，雖已達法定開會人數，但國民黨議員占據主席台2小時，最後議長林士昌宣布散會，總預算案繼續擱置。



今天是表定臨時會的最後一天，上午11時，簽到人數達法定開會人數，但多數國民黨議員未簽到，他們戴上口罩占據主席台，高舉「臨時會無效、程序不正義、預算不合理」牌子。



民進黨團議員則舉著「杯葛開會、阻礙市政」紙牌，高喊「不簽到的沒資格開會！」雙方在議場內隔空對喊。



議事一度陷入停擺，最後，林士昌進入議場站上主席台表示，因政黨協商沒有共識，加上議事程序未確認，宣布散會。



會後，國、民黨團都召開記者會，國民黨團書記長李中指出，沒有召開程序委員會，臨時會根本違法、無效；民進黨團副總召賴佳微指出，國民黨團惡意杯葛，議事空轉，市政無法延續，要求議長再度召開臨時會。



台中市議會日前多次召開政黨協商，國民黨團書記長李中希望維持本預算刪除新台幣14億元、基金26億元，並且需要逐條審理，不能統刪。



市府堅持恢復台北辦公室租金經費80萬元，市府首長宿舍經費120萬元、綠空鐵道軸線計畫9600萬元，申辦2022世界設計之都經費4383萬元等項目經費均須保留，雙方協商破局。1070116