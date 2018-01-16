江啟臣參加夜市尾牙 盧秀燕推出送春聯

（中央社記者郝雪卿台中16日電）宣布參選台中市長的國民黨籍立委江啟臣與盧秀燕，雖然立法院今天召開臨時會，江啟臣利用中午空檔返回台中參加逢甲觀光夜市尾牙活動，而盧秀燕則推出名家春聯放送。



江啟臣中午出席逢甲觀光夜市管理委員會大會暨尾牙活動時致詞表示，逢甲商圈對台灣、對台中都是很重要的商圈，每年上百億產值、上千萬觀光客，他不希望看到業績滑落，希望看到成長，需要他做任何事一定全力以赴，祝大家2018一路發。



江啟臣認為，要提升經濟民生，在中央與地方觀光方向要更明確，逢甲商圈機能完整，豐富多元，食衣住行一應俱全，很多風行全國的特色小食都是從逢甲商圈發跡，夜市本身體質良好，會遇到挑戰，根本原因還是外部經濟與觀光大環境因素，包括低薪影響整體消費意願、外來觀光客吸引成效有限導致客源下降等。



迎接狗年到來，盧秀燕日前邀請國寶級書法家周良敦透過臉書直播「名家揮毫」，不僅吸引了台中市民，更有外縣市的民眾透過臉書私訊及電話想要索取，除了「狗年行大運」外，還有福氣滿點的「十犬十美」春聯，希望能為民眾帶來大好運。



盧秀燕指出，目前兩款春聯都已印製完成，後續正由服務處志工加緊包裝，以方便民眾索取或分發，屆時將會公布索取地點。除了服務處外，初步規劃可以到國民黨各區黨部索取；也會在接下來的各項活動中發送，請密切注意粉絲專頁的訊息公告及活動動態。



盧秀燕表示，有別於傳統的排版印製春聯，今年的名家春聯，更傳達新的一年對自己、對市民、以及這座城市的祝福與期盼，期待大台中發展得更加繁榮、環境問題更加獲得市府重視，祝福市民百業昌盛、平安健康，期盼自己在新的一年旗開得勝，進一步建設大台中進而照顧市民福祉。1070116