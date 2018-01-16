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東海大學成立智慧機械用戶體驗設計基地

發稿時間：2018/01/16 17:58

最新更新：2018/01/16 18:43

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東海大學預計在台中軟體園區設立「智慧機械用戶體驗設計基地（IMUX）」，16日舉辦成立酒會，台中市政府經發局長呂曜志（左2）、經濟部加工出口區管理處長黃文谷（右2）、東海大學校長王茂駿（中）等人與會出席。中央社記者趙麗妍攝　107年1月16日東海大學預計在台中軟體園區設立「智慧機械用戶體驗設計基地（IMUX）」，16日舉辦成立酒會，台中市政府經發局長呂曜志（左2）、經濟部加工出口區管理處長黃文谷（右2）、東海大學校長王茂駿（中）等人與會出席。中央社記者趙麗妍攝　107年1月16日

（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中軟體園區今年將啟用，東海大學預計在園區設立「智慧機械用戶體驗設計基地（IMUX）」，幫助智慧機械業者了解用戶端需求，提供研發方向，協助提升台灣智慧機械國際競爭力。

東海大學智慧機械用戶體驗設計IMUX基地成立酒會今天舉辦，台中市政府經發局長呂曜志、經濟部加工出口區管理處處長黃文谷、東海大學校長王茂駿及多家機械廠商與會出席。

王茂駿致詞表示，IM智慧機械，UX是使用者體驗，IMUX基地成立希望智慧機械加上使用體驗，軟硬體及跨領域結合，協助業界研發的產品在國際上更具競爭力。

黃文谷表示，台中軟體園區在5、6年前開始設置，所有建築物在今年上半年陸續完工，目前已經有134家廠商進駐，預計可帶來新台幣120億元以上投資金額。

智慧機械用戶體驗設計基地負責人周忠信介紹IMUX基地服務項目，包括對智慧機械用戶體驗設計的培育、輔導、開發、驗證與測試等。

周忠信表示，當智慧機械採用大量數位與智慧技術後，導入「用戶體驗」設計，發展出讓客戶能用、會用、願用與好用的智慧機械，可為台灣智慧機械產業強化國際競爭力。1070116

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