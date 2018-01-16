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北一女中首設科學班 招30名女生

發稿時間：2018/01/16 18:06

最新更新：2018/01/16 18:18

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北一女去年通過設立科學班，今年將首招30名女生。（中央社檔案照片）北一女去年通過設立科學班，今年將首招30名女生。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北16日電）北一女中長期爭取設立科學班，去年通過，今年將首招30名女生。校長楊世瑞表示，將致力培育優秀的女性科學人才，預計2月2日開說明會。建中校長表示樂見其成。

教育部昨公告107學年度科學班甄選入學簡章，北一女中去年申請通過，今年將首招30名女生。楊世瑞下午接受中央社訪問時表示，相當多科學界的傑出女性人才皆為北一女中校友，盼朝這方向持續培育學生。

楊世瑞說，學生在進入科學班前，要先經過2階段篩選，希望報名的學生是對科學有興趣、潛力者，所以課程與資優班、一般班級也不相同，預計在高一、高二時加速把課程上完，高三時讓學生到大學上先修課。

北一女中預計2月2日召開說明會，3月8日至9日報名，3月17日進行第一階段測驗，包括自然科學能力（物理、化學、生物、自然科學）、數學能力、語言能力（國文、英文）；3月28日與29日進行第二階段測驗，主要為實作，4月3日放榜、4月13日報到。

扣除北一女中，目前台北市僅有建國中學、師大附中有科學班，由於去年建中一度傳出科學班要男女兼收，對此，楊世瑞說，北一女中在未來這段期間，科學班學生限女生，「科學班種類可以有純男校、純女校、男女合班等，讓學生有多元選擇機會。」

建國中學校長徐建國下午接受中央社訪問時笑說，樂觀其成，並祝福北一女中；他也強調，科學班不分學區，只要有心要往基礎科學領域發展，任一校都可報考，而建中未來也不考慮男女兼收。

他坦言，建中共有3300名學生，假設科學班招收女生，錄取方式按成績高低排列，對於1、2名女學生而言，性別高度懸殊的學習環境並不友善。1070116

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