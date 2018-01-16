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澎水試所主任交接 發揮最大研究能量

發稿時間：2018/01/16 18:14

最新更新：2018/01/16 18:44

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行政院農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心16日舉行新、卸任主任交接典禮，新任主任黃丁士（右）接過印信，正式走馬上任。中央社 107年1月16日行政院農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心16日舉行新、卸任主任交接典禮，新任主任黃丁士（右）接過印信，正式走馬上任。中央社 107年1月16日

（中央社澎湖縣16日電）農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心今天舉行新卸任主任交接，研究員黃丁士升任新職，將秉持澎湖人不怕苦、不怕難的精神，在水產試驗研究領域上，發揮最大的能量。

交接典禮今天在青灣管理大樓舉行，由水試所副所長張錦宜主持佈達與監交，卸任的主任林金榮在水試所服務近40年，今天屆齡退休。他將印信交接給黃丁士，包括議長劉陳昭玲、農漁局長陳高樑等人到場觀禮。

黃丁士是台灣海洋大學水產養殖研究所碩士畢業，82年考試分發至水試所澎湖分所服務，開啟水產試驗研究工作，前後長達35年。研究領域專長包括黃鍚鯛、馬拉巴石斑、豹鱠、斑節蝦、象牙鳳螺和遠海梭子蟹等，都完成成功人工養殖試驗。

他表示，未來將與澎湖縣政府與澎湖科技大學等加強合作，進行魚蝦貝類的量產與放流試驗，提升中心研究能量，為海洋保育、漁業永續往下紮根。1070116

行政院農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心16日舉行新、卸任主任交接典禮，歡送卸任主任林金榮（前排中）並合影留念。中央社 107年1月16日行政院農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心16日舉行新、卸任主任交接典禮，歡送卸任主任林金榮（前排中）並合影留念。中央社 107年1月16日
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