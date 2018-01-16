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龍發堂堂眾家屬陳情 衛局官員出面被拒

發稿時間：2018/01/16 18:35

最新更新：2018/01/16 18:49

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高雄市龍發堂多名堂眾家屬16日到高雄市政府前持海報、布條陳情，抗議衛生局事先未與家屬溝通，就強制移出未感染傳染病的堂眾等，要求市長陳菊出面主持公道。中央社記者程啟峰高雄攝 107年1月16日高雄市龍發堂多名堂眾家屬16日到高雄市政府前持海報、布條陳情，抗議衛生局事先未與家屬溝通，就強制移出未感染傳染病的堂眾等，要求市長陳菊出面主持公道。中央社記者程啟峰高雄攝 107年1月16日

（中央社記者程啟峰高雄16日電）龍發堂堂眾家屬今天到高市府控訴衛生局「不擇手段」移出堂眾，要求市長陳菊主持公道，衛生局副局長林盟喬出面遭家屬「吐槽」，後來改由市府1999主任何宜綸代為接受陳情。

自救會家屬代表劉如臻下午率20多名堂眾家屬到高市府大門前拉布條並舉牌，抗議衛生局事先未與家屬溝通，就強制移出未感染傳染病的堂眾，衛生局不思讓龍發堂就地合法，也始終未向家屬提堂眾安置計畫，任憑家屬無助面對精神病患。

警方則如臨大敵，拉上大門鐵門並封住一樓進出玻璃門，並派員到場警戒蒐證。

劉如臻說，家屬之所以把家人送進龍發堂，就是因找不到地方安置或經濟無力負擔，如今衛生局假防疫之名不擇手段要移出沒有感染疫情的堂眾，處心思慮想消滅龍發堂，把棘手的安置堂眾問題丟給家屬，令家屬情何以堪。

她又說，衛生局口口聲聲要與家屬溝通，不會不人道強制移出堂眾，結果迄今不但沒有與家屬溝通，還以堂眾自願為由「騙出」堂眾；安置計畫也從未與家屬說明。

林盟喬出面說，移出堂眾沒有不人道，都是堂眾自願的，數度被家屬「吐槽」，以「精神病患說話算話嗎」打斷，家屬並要求陳菊等高層官員出面，否則不會把陳情書交給林盟喬。陳情群眾並一度揚言衝進市府找陳菊。

何宜綸隨後出面強調，在現場媒體見證下，她代表市府接下陳情書，並保證會盡快將陳情書轉達陳菊。劉如臻隨後宣布解散。1070116

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