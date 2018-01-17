裝潢師余柳淵退休 自創立體畫作辦展

（中央社記者蘇木春台中17日電）從事裝潢工作數十年的余柳淵，從小對繪畫情有獨鍾，退休後自行摸索透過製模、雕塑與水彩等手法，創作出獨樹一格的3D立體畫作，即日起至2月26日在童綜合醫院梧棲院區展出。



走進童綜合醫院地下一樓轉角藝術空間，便可見一幅幅猶如浮雕在畫框中的3D創作，都是出自裝潢師傅余柳淵之手。有別於一般平面畫作，余柳淵的作品運用補牆用的批土一層層堆疊，製程更為繁複，大膽的用色結合細膩的泥塑，讓作品中的女子顯得楚楚動人。



余柳淵自幼對繪畫情有獨鍾，進入裝潢業數十年，仍不忘藝術帶來的快樂，他表示，生活中的一切都是他的老師，給予他不同的啟發，汽車鈑金受損時使用補土及噴漆補救方式，便是他以批土創作的靈感來源。



余柳淵說明，批土附著性高且易補修，即使作品經過曝晒有龜裂的情形，只要再補上新的批土，就能完好如初，且這類作品突破以往畫作受限平面的表現方式，表現出強烈的真實感。



他說，自己曾是藝術素人，受到同是素人畫家的洪通來勉勵，希望自己不要受到傳統的限制，決心走出自己的一條路，沒受過美術專業訓練的他，自行摸索創作出獨樹一格的3D立體畫作。



「千嬌百媚–余柳淵泥塑彩繪3D畫展」共展出40幅作品，不少以女性為主題，與背景中美麗的風景互相輝映，整個藝廊被點綴的風情萬種，讓走過長廊的民眾彷彿經過一條藝術大道。1070117