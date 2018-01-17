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淘汰二行程機車全國第一 高市加碼補助

發稿時間：2018/01/17 17:32

最新更新：2018/01/17 17:32

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（中央社記者陳朝福高雄17日電）高雄市近兩年淘汰二行程機車數量全國第一，為加速淘汰和改善空氣品質，高雄市推出「淘汰二行程機車及新購電動二輪車加碼補助方案」，加碼補助汰換。

高雄市政府環保局空污與噪音防制科長黃家俊今天表示，自民國105年起領先全國推出淘汰二行程機車加碼補助，統計105年淘汰8萬4000多輛，106年再淘汰8萬多輛，淘汰數量連續兩年第一。

淘汰二行程機車共16萬多輛後，環保局統計共削減空氣污染物一氧化碳1643公噸、總碳氫化合物1416公噸、氮氧化物173公噸、細懸浮微粒（PM2.5）102公噸。

高雄市現有二行程機車仍有19萬多輛。黃家俊說，為鼓勵民眾加速汰換高污染二行程機車，環保局持續推出「淘汰二行程機車及新購電動二輪車加碼補助方案」，並公告實施。

高雄市民如果只淘汰二行程機車，除行政院環保署補助新台幣1000元，高雄市另加碼補助1000元（低收入者2000元），如果同時換購電動二輪車，提供最高補助金額可達1萬5000元（低收入者2萬4000元），若純新購電動二輪車也加碼補助4000元（低收入者8000元）。

高雄市環保局表示，只要戶籍、車籍都在高雄市連續2年（含）以上，且車輛107年辦理回收或報廢者（需完成107年度或105、106年度機車排氣定期檢驗），都可申請加碼補助。1070117

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