垃圾轉運台灣處理 金門縣府：持續進行

金門縣環保局表示，縣長陳福海十分注重垃圾議題，已在去年12月商請其他縣市協助支援垃圾轉運處理，加上金門垃圾回收減量成果得到認同，轉運工作持續進行，不會中斷。圖為金門庵前資源回收場作業情形。中央社記者黃慧敏攝 107年1月17日

（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）金門縣環保局今天表示，縣府商請台灣本島其他縣市協助支援垃圾處理，因金門垃圾回收減量有成，支援垃圾處理量可撐到1月中旬。在縣長陳福海力爭下，中旬之後，垃圾會持續轉運到台灣，不會中斷。



縣環保局發布新聞稿表示，金門垃圾處理去年6月起遭高雄市停止收受處理後暫置新塘掩埋場，引發部分民眾關切；經縣長、議員、環保署等多方協調，台灣其他縣市願意協助支援處理。最後一站台北市支援的1500公噸處理量即將終結，後續何去何從，民眾關切。



環保局副局長楊建立表示，環保局一直密切掌握每天垃圾可轉運處理的剩餘量，垃圾減量不僅讓資源回收率增加，也減緩了垃圾處理壓力。



楊建立說，依未減量前支援處理量只能支撐至去年11月底，減量後可到1月中旬。在縣長陳福海力爭下，中旬之後，垃圾會持續轉運到台灣，不會中斷。



環保局說，金門縣從去年9月起實施垃圾進場檢查及破袋稽查，不合格者退運或是不予收受；環保局說，經過陣痛期，現在民眾都高度配合，而且回運台灣的垃圾檢查都合格，廚餘回收量增加一倍以上，垃圾減量達4成以上。1070117