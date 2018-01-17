/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震高鐵小紅莓玄松月
>rss

垃圾轉運台灣處理 金門縣府：持續進行

發稿時間：2018/01/17 18:21

最新更新：2018/01/17 18:30

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
金門縣環保局表示，縣長陳福海十分注重垃圾議題，已在去年12月商請其他縣市協助支援垃圾轉運處理，加上金門垃圾回收減量成果得到認同，轉運工作持續進行，不會中斷。圖為金門庵前資源回收場作業情形。中央社記者黃慧敏攝　107年1月17日金門縣環保局表示，縣長陳福海十分注重垃圾議題，已在去年12月商請其他縣市協助支援垃圾轉運處理，加上金門垃圾回收減量成果得到認同，轉運工作持續進行，不會中斷。圖為金門庵前資源回收場作業情形。中央社記者黃慧敏攝　107年1月17日

（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）金門縣環保局今天表示，縣府商請台灣本島其他縣市協助支援垃圾處理，因金門垃圾回收減量有成，支援垃圾處理量可撐到1月中旬。在縣長陳福海力爭下，中旬之後，垃圾會持續轉運到台灣，不會中斷。

縣環保局發布新聞稿表示，金門垃圾處理去年6月起遭高雄市停止收受處理後暫置新塘掩埋場，引發部分民眾關切；經縣長、議員、環保署等多方協調，台灣其他縣市願意協助支援處理。最後一站台北市支援的1500公噸處理量即將終結，後續何去何從，民眾關切。

環保局副局長楊建立表示，環保局一直密切掌握每天垃圾可轉運處理的剩餘量，垃圾減量不僅讓資源回收率增加，也減緩了垃圾處理壓力。

楊建立說，依未減量前支援處理量只能支撐至去年11月底，減量後可到1月中旬。在縣長陳福海力爭下，中旬之後，垃圾會持續轉運到台灣，不會中斷。

環保局說，金門縣從去年9月起實施垃圾進場檢查及破袋稽查，不合格者退運或是不予收受；環保局說，經過陣痛期，現在民眾都高度配合，而且回運台灣的垃圾檢查都合格，廚餘回收量增加一倍以上，垃圾減量達4成以上。1070117

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP