預算卡關 中市府：清水元宵燈會照辦

台中市政府107年度總預算卡關，元宵小提燈確定不發放。台中市觀旅局17日表示，清水港區藝術中心的燈會將照常舉辦。圖為雞年元宵燈會。（市議員楊典忠提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年1月17日

（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市政府連2年在清水港區藝術中心舉辦燈會，因107年度總預算卡關，民眾憂心，小提燈不發了，清水的元宵燈會辦不辦？台中市觀旅局今天表示，照常舉辦。



台中市政府連續2年在清水港區藝術中心舉辦燈會，一盞盞各具特色的花燈座落在港區藝術中心閩南式建築群落間，去年又將花燈布置延伸至清水眷村文化園區，燈會融入地方建築、人文元素，相當特別。



台中市議員楊典忠今天表示，日前接獲民眾詢問，107年度總預算卡關，元宵小提燈確定不發放，燈會是否也會停辦？



台中市觀旅局專門委員曹忠猷表示，107年燈會本預定擴大舉辦，但因預算未過，將沿用106年編列的預算，燈會照常舉辦，燈區規模比照106年規劃。



民眾蔡小姐表示，清水燈會結合港藝特殊建築與舊眷村的人文風情，獨特的燈會風格，元宵節全家人都會相約到港區藝術中心賞燈。



楊典忠指出，市議員有責任審查預算，但如果因為政黨惡鬥影響市政推動，絕非市民所樂見，希望議員回歸議事理性討論，呼籲議長林士昌盡快召開臨時會。1070117