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南投催生 加碼生育獎勵托育平價住宅

發稿時間：2018/01/17 18:46

最新更新：2018/01/17 18:46

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）南投縣政府近3年每年新生兒平均3500多人，為提高生育率，縣府今天表示，今年起，除了原有生育獎勵金，新增第四、五胎獎勵，也規劃托嬰中心、興辦非營利幼兒園及平價住宅。

南投縣人口50萬人，近3年每年出生人口平均3500多人。縣政府今天發布新聞稿表示，縣長林明溱走訪基層，從年輕人「不願意生」的因素著手，整合民政、社福、教育等政策，推出提高生育獎勵金、規劃0歲到2歲托嬰中心、興辦非營利幼兒園等措施。

縣政府民政處表示，修正「南投縣生育獎勵金發放作業要點」，除原先第一胎獎勵新台幣1萬元、第二胎獎勵1萬5000元、第三胎2萬元，新增第四胎獎勵5萬元、第五胎(含)以上獎勵10萬元，新增鼓勵生育獎勵金限今年1月1日後出生適用。

社會及勞動處表示，民國105年起逐步開設托育資源中心，提供0歲到6歲嬰幼兒共讀、共玩友善環境，另外，籌措經費規劃南投市兒少多功能館，附設0歲到2歲托嬰中心，預計今年底前動土，並逐步拓展，以滿足縣民托育需求。

教育處表示，每年籌措近4億元財源，辦理全縣學童免費營養午餐，目前正研議將免費營養午餐政策向下延伸到幼兒園；運用閒置校舍並與非政府組織合作，以公辦民營方式開辦非營利幼兒園，已於埔里鎮大成國小、南投市德興國小開辦，將持續規劃。

同時為讓青年安居、就業，縣政府利用主管宿舍及縣有地，興建平價住宅，以合宜價格出售或出租，並積極興辦南投旺來產業園區、埔里地方特色產業微型園區、埔里鎮福興溫泉專區，增加就業機會。1070117

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